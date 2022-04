Трек молодой артистки из Алматы Анны, выступающей под псевдонимом Ginga, попал в избранный плейлист в популярном стриминговом сервисе Spotify.

Spotify таким образом отбирает и продвигает творчество исполнителей, получивших позитивные отклики после релиза. Трек Look At Me был создан совместно с артистом OQTAN и опубликован в сети 1 марта. Уже сейчас его прослушали более 130 тысяч пользователей со всего мира.



Источник: tengrinews.kz