Toyota займется разработкой «зеленого» топлива

Toyota Motor в сотрудничестве с четырьмя другими японскими производителями транспортных средств займется изучением возможностей применения альтернативных видов топлива для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, таких как водородное и топливо из биомассы.



В проекте примут участие Mazda Motor Corp, Subaru Corb, Yamaha Motor и Kawasaki Heavy Industries. Переход на водородное топливо позволит компаниям сохранить производство автомобилей на ДВС, когда большинство производимых транспортных средств будут работать на электричестве.

Заявление Toyota было сделано на гоночной трассе в Окаяме, где японский производитель представил собственное авто, работающее на водородном топливе.

Toyota планирует делать ставку на экологичность собственных транспортных средств. К 2025 году компания намерена выпустить 15 моделей электрокаров и инвестировать $13,5 млрд в течение десяти лет на расширение мощностей по производству аккумуляторов.

Источник: rb.ru