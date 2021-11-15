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Toyota займется разработкой «зеленого» топлива
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Сегодня в 10:32

Toyota займется разработкой «зеленого» топлива

Toyota Motor в сотрудничестве с четырьмя другими японскими производителями транспортных средств займется изучением возможностей применения альтернативных видов топлива для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, таких как водородное и топливо из биомассы.

В проекте примут участие Mazda Motor Corp, Subaru Corb, Yamaha Motor и Kawasaki Heavy Industries. Переход на водородное топливо позволит компаниям сохранить производство автомобилей на ДВС, когда большинство производимых транспортных средств будут работать на электричестве.

Заявление Toyota было сделано на гоночной трассе в Окаяме, где японский производитель представил собственное авто, работающее на водородном топливе.

Toyota планирует делать ставку на экологичность собственных транспортных средств. К 2025 году компания намерена выпустить 15 моделей электрокаров и инвестировать $13,5 млрд в течение десяти лет на расширение мощностей по производству аккумуляторов.

Источник: rb.ru

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#экология #япония #электромобили #toyota #subaru
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