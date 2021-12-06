Toyota будет продавать в Европе только экологичные автомобили к 2035 году

Toyota, крупнейший в мире производитель автоконцерн, перестанет продавать в Западной Европе автомобили с двигателями внутреннего сгорания к середине следующего десятилетия, отдав предпочтение экологичному транспорту. В других регионах такие радикальные изменения пока не планируются.

Toyota перестанет продавать автомобили с ДВС в Западной Европе к 2035 году из-за планов Евросоюза по переходу на экологичный транспорт в этом десятилетии.

К 2030 году компания хочет наполовину сократить продажи таких автомобилей в Европе.

В других регионах, впрочем, Toyota от привычных автомобилей с ДВС отказываться не будет: руководство компании считает, что еще не весь мир готов к переходу на экологичный транспорт — речь идет об электрических и водородных двигателях.

Toyota в последнее время делает ставку на альтернативные источники энергии для автомобилей.

Источник: rb.ru



