Торговый портал для упрощения процедур торговли запустили в Казахстане

Проект «Ready4Trade Центральная Азия», финансируемый Европейским Союзом и реализуемый Международным торговым центром, запустил «Торговый портал Казахстана», чтобы сократить время и затраты на ведение международной торговли.

Портал предоставляет подробное описание всех импортных, экспортных и транзитных формальностей, включая необходимые документы, формы и применимые правила, и процедуры. Он охватывает более 50 товаров, продаваемых через границу, уделяя большое внимание на агропродовольственный сектор.

В настоящее время подобные порталы успешно используются примерно в 30 странах мира и уже доступны в соседних Таджикистане и Кыргызстане.

Источник: bluescreen.kz