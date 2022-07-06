Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
torgovyy-portal-dlya-uproscheniya-procedur-torgovli-zapustili-v-kazahstane
Торговый портал для упрощения процедур торговли запустили в Казахстане
97
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:32

Торговый портал для упрощения процедур торговли запустили в Казахстане

Проект «Ready4Trade Центральная Азия», финансируемый Европейским Союзом и реализуемый Международным торговым центром, запустил «Торговый портал Казахстана», чтобы сократить время и затраты на ведение международной торговли.

Портал предоставляет подробное описание всех импортных, экспортных и транзитных формальностей, включая необходимые документы, формы и применимые правила, и процедуры. Он охватывает более 50 товаров, продаваемых через границу, уделяя большое внимание на агропродовольственный сектор.

В настоящее время подобные порталы успешно используются примерно в 30 странах мира и уже доступны в соседних Таджикистане и Кыргызстане.

Источник: bluescreen.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #экспорт #торговля #европейскийсоюз #портал
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В рамках «Астана Арт Шоу 2019» в галерее TSE Art Destination состоится artist talk
1004
Студия «Либо/Либо» и «Сбер» запустили подкаст об истории искусственного интеллекта
1681
Подготовка к американским экзаменам пройдет в столице
1188
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.