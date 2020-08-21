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Топ-менеджеры IT-компаний о том, как сохранить команду и почему на удаленке важны открытость и общение
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21.08.2018

Топ-менеджеры IT-компаний о том, как сохранить команду и почему на удаленке важны открытость и общение

Сохранить команду во время пандемии нелегко. Социальные связи рушатся, соблюдение рабочего графика в домашней обстановке становится сложнее, а живое общение с коллегами прекращается из-за изоляции. Первоочередной задачей для руководителей стало налаживание удаленной работы и сохранение штата. Еще большая ответственность у HR-отдела. Именно они следят за состоянием сотрудников, решают их проблемы и держат график работы в узде. Команда Wooppay поговорила с сотрудниками нескольких крупных компаний Казахстана и Центральной Азии, и вот что узнала.

Анна Шевченко, директор по маркетингу и PR компании «HeadHunter Центральная Азия»

Анна Шевченко HeadHunter.jpg

Помимо сохранения численности штата и размеров заработных плат, главными вопросами на момент перевода сотрудников на работу из дома стояли вопросы коммуникации, сплоченности и поддержки. Чтобы ни один сотрудник, перешедший на удаленку, не ощущал себя отрешенным от коллектива и информационного поля, и чтобы это никоим образом не отразилось на его эмоциональном состоянии и работе. Мы с первого же дня ввели дайджест — информационную рассылку по всем сотрудникам, в которой публикуем отзывы и впечатления коллег на различные темы, добавили мотивационные обращения от руководства, новости.

Дайджест вызвал шквал эмоций со стороны сотрудников, потому что читать новости про себя и своих коллег это очень интересно. Дайджест в HeadHunter рассылают на протяжении пяти месяцев, начиная с первого дня введения карантина. Для коммуникации также практикуют утренние коллективные зарядки в онлайн-режиме, зарядку для глаз, интеллектуальные онлайн-игры.

Отслеживать состояние сотрудников помогают и анонимные опросы. Все ли есть дома для организации комфортного рабочего пространства, какие есть страхи, переживания, важно ли получать от руководства похвалу. Эти и другие вопросы помогут понять, с какими проблемами столкнулся сотрудник при переходе на удаленку. Некоторые компании компенсируют затраты «удаленщиков» за услуги интернета и электроэнергию.

Малика Молотова, главный HR-менеджер Chocofamily

Малика Молотова Chocofamily.JPG

Мы усилили и разнообразили функции интранета — это внутренняя частная сеть организации. Сделали интранет местом, куда сотрудник заходит ежедневно не по обязательству, а из-за удобства. Тут прозрачно все: календари каждого сотрудника, баллы за внутреннюю программу саморазвития, таймлайн каждого по росту в компании и наградам, дни рождения сотрудников. Когда сотрудники знают, что происходит в компании, они не испытывают дополнительный стресс. Инструменты: интерактивные дайджесты, онлайн-встречи по новостям.

Дмитрий Ботанов, операционный директор COO Kolesa Group

Kolesa Group Дмитрий Ботанов.jpg

Поддержание коннекта должно быть встроено в рабочий процесс: на планерках стараемся включать камеры, встречи руководителей тет-а-тет со своими бойцами стали чаще. Раз в неделю все руководители обязательно созваниваются, чтобы обменяться новостями, поделиться болями и хорошо показавшими себя практиками. Отлично сработало еженедельное видео, которое записывает и выкладывает по закрытой ссылке наш CEO. Плюс было несколько классных активностей от HR, например, когда каждому из нас домой привезли коробку с набором приятностей: маска с логотипом Kolesa Team, открытка, витамины. Было приятно.

С командой всегда нужно работать. Даже если все хорошо, контроль обязателен. Удаленка может дать возможность расти, главное — не перегореть. Сидя дома на самоизоляции, человек может легко и незаметно для себя начать заниматься самокопанием, самонакручиванием. Проблемы нужно решать не откладывая.

Но удаленная работа подходит не всем. Как показала практика, соблюдение рабочего графика в домашних условиях для некоторых сотрудников вызывает большие трудности. Некоторые люди не могут оставить работу даже после окончания рабочего дня.

Александр Бондаренко, директор компании Wooppay

Александр Бондаренко Wooppay.jpg

Уходит триггер, который позволял переключиться и понять, что рабочее время закончилось. Сейчас многие сотрудники настолько погружаются в работу, что перестают разделять время суток и дни недели. Это, с одной стороны, радует, так как показывает личную заинтересованность людей в поддержке компании в сложный период. Но с другой стороны, это опасно для сотрудников. И задача руководителей и менеджеров по персоналу — управлять этим процессом.

Даже если у вас супермотивированная команда, с ней все равно надо работать. Дело уже даже не в удаленке, к ней все давно привыкли. Просто у каждого дома свои проблемы, в информационном поле много негатива, многие из нас отрезаны от своих хобби и друзей. Поэтому постоянная работа с командой, мониторинг и решение проблем помогут найти правильный путь.

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#it #топменеджеры #руководители #удаленка
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