Топ-менеджеры IT-компаний о том, как сохранить команду и почему на удаленке важны открытость и общение

Сохранить команду во время пандемии нелегко. Социальные связи рушатся, соблюдение рабочего графика в домашней обстановке становится сложнее, а живое общение с коллегами прекращается из-за изоляции. Первоочередной задачей для руководителей стало налаживание удаленной работы и сохранение штата. Еще большая ответственность у HR-отдела. Именно они следят за состоянием сотрудников, решают их проблемы и держат график работы в узде. Команда Wooppay поговорила с сотрудниками нескольких крупных компаний Казахстана и Центральной Азии, и вот что узнала.

Анна Шевченко, директор по маркетингу и PR компании «HeadHunter Центральная Азия»





Помимо сохранения численности штата и размеров заработных плат, главными вопросами на момент перевода сотрудников на работу из дома стояли вопросы коммуникации, сплоченности и поддержки. Чтобы ни один сотрудник, перешедший на удаленку, не ощущал себя отрешенным от коллектива и информационного поля, и чтобы это никоим образом не отразилось на его эмоциональном состоянии и работе. Мы с первого же дня ввели дайджест — информационную рассылку по всем сотрудникам, в которой публикуем отзывы и впечатления коллег на различные темы, добавили мотивационные обращения от руководства, новости.

Дайджест вызвал шквал эмоций со стороны сотрудников, потому что читать новости про себя и своих коллег это очень интересно. Дайджест в HeadHunter рассылают на протяжении пяти месяцев, начиная с первого дня введения карантина. Для коммуникации также практикуют утренние коллективные зарядки в онлайн-режиме, зарядку для глаз, интеллектуальные онлайн-игры.

Отслеживать состояние сотрудников помогают и анонимные опросы. Все ли есть дома для организации комфортного рабочего пространства, какие есть страхи, переживания, важно ли получать от руководства похвалу. Эти и другие вопросы помогут понять, с какими проблемами столкнулся сотрудник при переходе на удаленку. Некоторые компании компенсируют затраты «удаленщиков» за услуги интернета и электроэнергию.

Малика Молотова, главный HR-менеджер Chocofamily





Мы усилили и разнообразили функции интранета — это внутренняя частная сеть организации. Сделали интранет местом, куда сотрудник заходит ежедневно не по обязательству, а из-за удобства. Тут прозрачно все: календари каждого сотрудника, баллы за внутреннюю программу саморазвития, таймлайн каждого по росту в компании и наградам, дни рождения сотрудников. Когда сотрудники знают, что происходит в компании, они не испытывают дополнительный стресс. Инструменты: интерактивные дайджесты, онлайн-встречи по новостям.

Дмитрий Ботанов, операционный директор COO Kolesa Group





Поддержание коннекта должно быть встроено в рабочий процесс: на планерках стараемся включать камеры, встречи руководителей тет-а-тет со своими бойцами стали чаще. Раз в неделю все руководители обязательно созваниваются, чтобы обменяться новостями, поделиться болями и хорошо показавшими себя практиками. Отлично сработало еженедельное видео, которое записывает и выкладывает по закрытой ссылке наш CEO. Плюс было несколько классных активностей от HR, например, когда каждому из нас домой привезли коробку с набором приятностей: маска с логотипом Kolesa Team, открытка, витамины. Было приятно.

С командой всегда нужно работать. Даже если все хорошо, контроль обязателен. Удаленка может дать возможность расти, главное — не перегореть. Сидя дома на самоизоляции, человек может легко и незаметно для себя начать заниматься самокопанием, самонакручиванием. Проблемы нужно решать не откладывая.

Но удаленная работа подходит не всем. Как показала практика, соблюдение рабочего графика в домашних условиях для некоторых сотрудников вызывает большие трудности. Некоторые люди не могут оставить работу даже после окончания рабочего дня.

Александр Бондаренко, директор компании Wooppay





Уходит триггер, который позволял переключиться и понять, что рабочее время закончилось. Сейчас многие сотрудники настолько погружаются в работу, что перестают разделять время суток и дни недели. Это, с одной стороны, радует, так как показывает личную заинтересованность людей в поддержке компании в сложный период. Но с другой стороны, это опасно для сотрудников. И задача руководителей и менеджеров по персоналу — управлять этим процессом.

Даже если у вас супермотивированная команда, с ней все равно надо работать. Дело уже даже не в удаленке, к ней все давно привыкли. Просто у каждого дома свои проблемы, в информационном поле много негатива, многие из нас отрезаны от своих хобби и друзей. Поэтому постоянная работа с командой, мониторинг и решение проблем помогут найти правильный путь.