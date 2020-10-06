Топ-5 профессий, которые исчезнут через 10 лет

Бауржан Касымбергебаев, родной город — Алматы, президент университета «Синергия» в Казахстане, @baurzhan_kassymbergebayev





Я бы сказал, что выделяю не профессии, а целые сферы деятельности, которые в скором будущем потерпят сильные кадровые сокращения. Ведь научно-технический прогресс не стоит на месте, он нацелен на то, чтобы забрать у нас рутинную работу, которая отнимает много времени и сил.





Финансовая сфера — инкассаторы, банковские работники, кассиры, бухгалтеры и все профессии, связанные с обработкой и учетом данных, станут менее востребованы

Многие банки уже перешли на онлайн-приложения, в которых легко разобраться любому пользователю, практически по любой банковской операции. Люди больше пользуются безналичным расчетом и все оплачивают в интернете, поэтому крупные банки планируют закрывать часть офисов, чтобы сокращать расходы.

В супермаркетах все чаще мы видим так называемые «кассы самообслуживания», где ты самостоятельно пробиваешь все продукты и расплачиваешься по терминалу, просто приложив карту или телефон.

Ведение бухгалтерии давно возможно на аутсорсинге — это дешевле, мобильнее и не так затратно по оборудованию рабочего места для штатных бухгалтеров. Начали вводить приложения по расчету и ведению налоговых отчетностей, регулированию счетов компаний, этим сейчас может заниматься владелец предприятия.





Сфера развлечений — развитие техники и автоматизации может оставить без работы администраторов ресторанов, отелей, кинотеатров, фитнес-центров

Уже не первый год существует большое количество приложений и сайтов, где можно забронировать гостиницу или заморозить карту фитнес-клуба.

Пропадает ценность турагентов — люди понимают, что путешествовать без посредников дешевле и не доставляет много хлопот. Есть огромное количество авиаперевозчиков, и практически все они работают онлайн.





Образование — отношение к образованию стремительно меняется

Теперь научиться чему угодно можно дистанционно. Учебный процесс стал более индивидуализирован, а программа более емкой. Новые методы обучения с применением IT-технологий набирают обороты. Поэтому на смену привычным преподавателям придут такие профессии, как: «координатор образовательных online-платформ», «тьютор», «игровой педагог».

Хорошие педагоги всегда будут в почете, но новые методы обучения будут диктовать иные требования к этим профессиям.





Рабочие специальности — функция автопилот развивается с каждым годом

Ученые утверждают, что аварий в этом режиме значительно меньше, чем с человеком за рулем. Это значит только то, что водители в скором будущем будут заменены на полностью беспилотные машины.

Работникам полиграфии уже приходится тяжело. На смену печатным изданиям пришли электронные книги, статьи, журналы, новостные порталы.

Под угрозой исчезновения профессия почтальона — все меньше людей посылают письма и заказывают корреспонденцию. Посылки доставляются в пункты выдачи, откуда заказчик забирает их самостоятельно.

Труд шахтеров, горняков и бурильщиков, возможно, также станет менее ценным. Это связано даже не с тем, что сейчас век автоматизации, а с тенденцией перехода к возобновляемым источникам энергии.





Юриспруденция — Великобритания еще с 2015 года ввела тенденцию, быстро захватившую весь мир — «интернет-боты»

Они помогают решить вопросы со штрафами и другими услугами, не прибегая к юридическому сопровождению.





Если вам предстоит определиться с профессией в ближайшем будущем, то обращайте внимание на те сферы деятельности, которые точно будут востребованы. На мой взгляд, это специальности, связанные с человеческими способностями и направленные на инновации, и «ноу-хау».

Я точно знаю, что профессионалы всегда будут востребованы, поэтому советую продолжать совершенствоваться. Не стоит забывать, что автоматизация забирает у нас монотонную, надоевшую всем работу в целях дать нам возможность изобретать что-то новое и концентрироваться на важных задачах.