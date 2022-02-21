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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Топ-5 книг, которые рекомендует прочесть основатель Wooppay Александр Дорошенко
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Сегодня в 11:10

Топ-5 книг, которые рекомендует прочесть основатель Wooppay Александр Дорошенко

Если не знаете, что почитать или ищете полезные материалы о том, как запустить и продвигать свой стартап, можете познакомиться с рекомендациями директора по развитию и сооснователя компании Wooppay Александра Дорошенко, которые были опубликованы на странице бренда в Facebook.


Александр Дорошенко, предприниматель

Александр Дорошенко

Для начала хочу выделить топ-3 фаворитов-авторов, оказавших большое влияние на мое становление в качестве бизнесмена. Прочитав истории развития этих трех ярких предпринимателей, ты уже точно понимаешь, предпринимательство — это твое или нет.


Ричард Брэнсон


Один из самых ярких и масштабных бизнесменов современности, рок-н-рольщик во всех смыслах — Брэнсон. Человек, который с низкого старта сумел реализовать огромное количество совершенно разных проектов. Делая при этом каждый из них ярким, вызывающим. Чего только стоит его PR-кампания в 90-х в центре Нью-Йорка на танке.

Советую к прочтению его книгу «Теряя невинность» — все о победах, провалах, достижениях и разочарованиях магната. Автобиография научит вас позитивно относиться не только к бизнесу, но и к жизни в целом.


Евгений Чичваркин


Уникальный постсоветский предприниматель, который в этих сложных, часто не установленных правилах, умудрялся в свое время делать яркие PR-кампании для сети салонов сотовой связи «Евросеть». Его идеи, подход к работе, методы продвижения бизнеса — все это заслуживает уважения и восхищения. Чичваркин — наглядный пример того, как можно делать круто даже в нынешних сложных реалиях.


Олег Тиньков


Знакомясь с историей человека, который из продажи товаров из Индии, через пельменное производство и пивной бизнес пришел к созданию собственного банка, ты понимаешь, что все реально, стоит только захотеть. Книги Тинькова не только про построение успешного бизнеса, в них есть что-то более важное и ценное — история становления личности.


Теперь хотелось бы выделить книги, которые, как говорится, must-read. Их я рекомендую читать не начинающим стартаперам, а тем людям, которые уже имеют небольшой бизнес.


«Доставляя счастье. От нуля до миллиарда», Тони Шей


Тони Шей делится своим предпринимательским путем о том, как ему и его команде удалось с нулевых продаж вырасти до оборота в несколько миллиардов долларов. Мы читали эту книгу, когда только создавали Wooppау и разрабатывали службу поддержки пользователей. Из корпоративной культуры его компании мы черпали идеи и понимание свободы, значимости клиента и уникальности настроения команды. Конечно жаль, что в жизни Тони Шей оказался не таким счастливым человеком, но вдохновение и мотивацию в его книге вы найдете точно.


«Никаких правил. Уникальная культура Netflix», Рид Хастинг, Эрин Мейер


Просто огромная благодарность авторам за то, что они делятся личным опытом построения бизнеса. Из истории становления культуры Netflix, я убедился, что привлекать в команду необходимо максимально талантливых ребят, что самое важное в коллективной работе — это открытость, честность и доверие. В команде лучше делать как можно меньше компромиссов, надо набирать лучших и предоставлять им все условия, как финансовые, так и организационные.

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#бизнес #технологии #книги #it #wooppay
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