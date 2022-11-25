Топ-10 международных школ в Закавказье, если не знаете, куда отдать ребенка

Рассказываем про лучшие учебные заведения для школьников в странах Закавказья.







Азербайджан



Где: Баку

Дата основания: 2012

Обучение в Azerbaijan British College основывается на Кембриджской образовательной программе и проходит на английском языке.

Один из главных принципов ABC — индивидуальный подход к каждому учащемуся. Предусмотрены внешкольные активности в виде занятий по футболу, баскетболу.







Где: Баку

Дата основания: 1998

Это международная школа в Баку. Учебное заведение предлагает обучение детям в возрасте от 4 до 18 лет.

Главная миссия — воспитать творческих мыслителей мирового сообщества.







Где: Баку

Дата основания: 2012

Лицей сочетает национальные образовательные традиции с современными технологиями. В начальных и старших классах английский язык преподается на основе Международной учебной программы от Cambridge в дополнение к государственной программе.

Одно из главных преимуществ лицея — педагогический коллектив, состоящий из квалифицированных преподавателей.







Где: Баку

Дата основания: 2012

European Azerbaijan School предоставляет каждому ученику разнообразное и яркое образование. Это билингвальная школа, основанная в 2012 году. Обучение проходит на английском и азербайджанском языках.

Школа имеет два корпуса: отделения начальной и средней школы.

Армения



Где: Ереван



CIS Armenia — международная школа, расположенная в центре Еревана. Основной язык обучения — английский.

Учебный план для всех классов составлен на основе программ британского Cambridge International и армянского госстандарта. А детей учат преподаватели из разных стран: США, Великобритания, Канада, Ирландия.







Где: Ереван

Дата основания: 1995

Международная школа QSI Еревана — часть международной группы Quality Schools International. Предоставляет дневное обучение для детей всех национальностей в возрасте от 3 до 18 лет.

Для поступления дети сдают тест по английскому языку. По данным школы, 90 % выпускников поступают в вузы по всему миру. Школа аккредитована MSA / CESS с 2000 года.











Где: Ереван

Дата основания: 2007

Французская международная школа в Армении — единственное образовательное учреждение в стране, которое предоставляет французское образование детям от 2 до 17 лет. Здесь есть детский сад, начальная школа, колледж и средняя школа.

Работа образовательного учреждения проверяется Министерством образования Франции и Агентством по французскому образованию за рубежом.

Грузия



Где: Тбилиси

Дата основания: 2010

German International School Tbilisi — часть всемирной сети из более чем 140 немецких школ за рубежом. В столице Грузии Тбилиси с 2010 года предлагается обучение по немецкой программе.

В школе есть немецкоязычный детский сад для детей от трех лет.







Где: Тбилиси



Это школа с финской моделью образования. SISU Schools Georgia рассматривает воспитание активных граждан, способных адаптироваться к быстро меняющейся среде. В учебном заведении фокусируются на развитии креативности, критического мышления, а также навыков сотрудничества.







Где: Тбилиси

Дата основания: 1999

Это международная школа, в которой учатся эскпаты и местные дети в возрасте от трех до 18 лет. Учебная программа на английском языке, однако есть грузинское отделение.

Школа соответствует стандартам международного образования, а также аккредитована организацией International Baccalaureate Organisation.