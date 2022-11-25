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Топ-10 международных школ в Закавказье, если не знаете, куда отдать ребенка
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Вчера в 21:00

Топ-10 международных школ в Закавказье, если не знаете, куда отдать ребенка

Рассказываем про лучшие учебные заведения для школьников в странах Закавказья.

Азербайджан


Azerbaijan British College

Azerbaijan British College.jpg


Где: Баку

Дата основания: 2012

Обучение в Azerbaijan British College основывается на Кембриджской образовательной программе и проходит на английском языке.

Один из главных принципов ABC — индивидуальный подход к каждому учащемуся. Предусмотрены внешкольные активности в виде занятий по футболу, баскетболу.


Baku Oxford School

Baku Oxford School


Где: Баку

Дата основания: 1998

Это международная школа в Баку. Учебное заведение предлагает обучение детям в возрасте от 4 до 18 лет.

Главная миссия — воспитать творческих мыслителей мирового сообщества.


Evrika Lyceum

Evrika Lyceum.jpg


Где: Баку

Дата основания: 2012

Лицей сочетает национальные образовательные традиции с современными технологиями. В начальных и старших классах английский язык преподается на основе Международной учебной программы от Cambridge в дополнение к государственной программе.

Одно из главных преимуществ лицея — педагогический коллектив, состоящий из квалифицированных преподавателей.


European Azerbaijan School

European Azerbaijan School.jpg


Где: Баку

Дата основания: 2012

European Azerbaijan School предоставляет каждому ученику разнообразное и яркое образование. Это билингвальная школа, основанная в 2012 году. Обучение проходит на английском и азербайджанском языках.

Школа имеет два корпуса: отделения начальной и средней школы.

Армения


Cambridge International School of Armenia

Cambridge International School of Armenia.jpg


Где: Ереван


CIS Armenia — международная школа, расположенная в центре Еревана. Основной язык обучения — английский.

Учебный план для всех классов составлен на основе программ британского Cambridge International и армянского госстандарта. А детей учат преподаватели из разных стран: США, Великобритания, Канада, Ирландия.


QSI International School of Yerevan

QSIYerevan.jpg


Где: Ереван

Дата основания: 1995

Международная школа QSI Еревана — часть международной группы Quality Schools International. Предоставляет дневное обучение для детей всех национальностей в возрасте от 3 до 18 лет.

Для поступления дети сдают тест по английскому языку. По данным школы, 90 % выпускников поступают в вузы по всему миру. Школа аккредитована MSA / CESS с 2000 года.


Французская школа им. А. Франса

shkolafransa.jpg


Где: Ереван

Дата основания: 2007

Французская международная школа в Армении — единственное образовательное учреждение в стране, которое предоставляет французское образование детям от 2 до 17 лет. Здесь есть детский сад, начальная школа, колледж и средняя школа.

Работа образовательного учреждения проверяется Министерством образования Франции и Агентством по французскому образованию за рубежом.

Грузия


German International School

German International School.jpg


Где: Тбилиси

Дата основания: 2010

German International School Tbilisi — часть всемирной сети из более чем 140 немецких школ за рубежом. В столице Грузии Тбилиси с 2010 года предлагается обучение по немецкой программе.

В школе есть немецкоязычный детский сад для детей от трех лет.


SISU Schools Georgia

SISU Schools Georgia.jpg


Где: Тбилиси


Это школа с финской моделью образования. SISU Schools Georgia рассматривает воспитание активных граждан, способных адаптироваться к быстро меняющейся среде. В учебном заведении фокусируются на развитии креативности, критического мышления, а также навыков сотрудничества.


International School of Georgia

International School of Georgia.jpg


Где: Тбилиси

Дата основания: 1999

Это международная школа, в которой учатся эскпаты и местные дети в возрасте от трех до 18 лет. Учебная программа на английском языке, однако есть грузинское отделение.

Школа соответствует стандартам международного образования, а также аккредитована организацией International Baccalaureate Organisation.

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