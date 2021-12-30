Топ-10 мест в Казахстане для путешествий в 2022 году

Даниел Сержанұлы, 31 год, город — Нур-Султан, Директор департамента развития турпродуктов АО НК Kazakh Tourism, @daniyelgezer





Итоги 2021 года

Для туриндустрии Казахстана год прошел в режиме плодотворной работы. Многие совместные проекты государственных структур и бизнеса, запущенные в 2020 году, нашли продолжение и в 2021 году.



В первую очередь год запомнился принятием поправок в Закон о туристской деятельности. Теперь в нем предусмотрены меры поддержки туристской отрасли: субсидии для туроператоров, возмещение затрат при строительстве туробъектов и СГУ, приобретении туравтобусов и другие.

Во-вторых, активно продолжалась работа по развитию туристской и сопутствующей инфраструктуры. За 2021 год мы стали свидетялми запуска ряда туробъектов в Туркестане, открытия тематического парка в Мангистау, новых отелей и роста номерного фонда в целом. Всего с начала года в эксплуатацию введено 67 туробъектов на сумму 191,4 миллиарда тенге. Параллельно совершенствуется дорожная и инженерная инфраструктура. Это 80 проектов на 126,1 миллиардов тенге за последние два года.

В-третьих, год запомнился рекордными посещениями в национальных парках и в целом повышенным спросом на внутренний туризм. Кстати, именно нацпаркам в этом году было уделено значительное внимание, особенно в направлении улучшения безопасности пребывания. Внедряется система ЭВАК — мобильный трекер с сигналом SOS для точного определения местонахождения туристских групп, построены первые хижины в горах, увеличивается количество контрольно-спасательных пунктов, маркируются тропы, создается социальная инфраструктура.

Четвертое, мы шаг за шагом идем к экологическому туризму. За год обучили порядка 500 сельчан тому, как открыть и вести гостевой дом, как принимать туристов в сельской местности. Также прошло обучение более 800 человек линейного персонала в Мангистау, семинары и тренинги для туррынка. Активно развивается Онлайнакадемия внутреннего туризма, которая обучила в этом году более тысячи человек.

И, наконец, продолжается процесс цифровизации отрасли. Год ознаменовался повсеместным внедрением информационной системы eQonaq для взаимодействия иностранных туристов и государственных органов, а также по вопросам мест размещения. К системе уже подключены 1300 отелей, с начала года в них зафиксировано проживание более 82 000 иностранных туристов.

О трендах 2021 года

Абсолютным трендом и устойчивой тенденцией 2020-2021 годов стал внутренний туризм.

В прошлом году курортные зоны нашей страны посетило более 1,2 миллионов человек. Топовые курортные направления: Алматинский горный кластер, Алаколь с двух сторон, Бурабай, Мангистау и Туркестан. В этом году ситуация идентичная.





Еще один важный тренд — workation — совмещение работы с отдыхом. Таких людей называют «современными номадами». Они могут удаленно выполнять свою работу и в то же время находиться в разных местах.

Помимо этого, можно отметить такие тренды, как абсолютный приоритет безопасности и спокойной эпидобстановки. Теперь Safety First — это слоган не только авиакомпаний.

Всемирная туристская организация ООН отмечает, что путешествия стали короче и ближе, а путешественники моложе. Это тоже связано с пандемией. Люди боятся далеко путешествовать, а старшее поколение в некоторых странах вовсе перестало выезжать за границу.

Что будет в 2022 году

В 2022 году, по прогнозам экспертов, все еще будут действовать ограничения на международные поездки с постепенным их ослаблением. Но спрос на внутренний туризм будет расти и дальше.

В то же время многие страны будут адаптироваться под реалии сегодняшнего дня и продолжать практику так называемых Travel Bubble. Смысл заключается в том, чтобы признать паспорта вакцинации, открыть рейсы и создать условия для перезапуска путешествий из определенных стран. Но в этом есть свои нюансы. Как показывает практика, при «коридорах» стоимость туров возрастает, так как это накладывает дополнительные меры для встречающих компаний.



В целом вследствие пандемии путешествия стали дороже. Например, сейчас к стоимости международных туров добавились новые переменные — ПЦР и экспресс-тесты. Для наглядности, если семья из пяти человек из Великобритании захочет приехать к нам в страну, то только за ПЦР — туда и обратно, нужно будет заплатить до 1000 $.

Я считаю, что у каждого казахстанца должен быть свой шорт-лист и не один, а несколько







Поэтому я бы искал новые возможности и опции именно внутри страны. С начала года растет объем услуг, оказанный местами размещения. По итогам девяти месяцев наблюдается увеличение на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Увеличилось количество мест размещений — 3670 единиц и их единовременная вместимость — 191 653.

Важная тенденция — местные жители инвестируют в туризм. Усилиями отечественных предпринимателей создаются новые интересные места. Посмотрите на горный отель Kolsay Nomads, который построил бизнесмен Сырымбек Тау. В этом году четыре из пяти нацпарков в Алматинской области обрели стратегических инвесторов, которые будут вкладываться и в социальную инфраструктуру: визит-центры, тропы, фотозоны, кемпинговые зоны, стоянки и прочее.

Кстати, еще интересен тренд, что в аулы вокруг Кольсая, Имантау, Баянауыла и других туристских мест возвращаются люди, чтобы открыть гостевые дома или другие объекты. За время пандемии в Кольсае, например, количество гостевых домов выросло с 53 до 81, а номерной фонд — в два раза с 667 до 1208.

Это показывает, что с одной стороны, спрос на внутренний туризм создает возможности для бизнеса и занятости в этой отрасли, а с другой — появление новых гостиниц и гостевых домов создает комфортные условия для путешествий.

Куда путешествовать в 2022 году

Есть топ-10 направлений, которым государство уделяет особое внимание:

1. Нур-Султан

2. Алматы

3. Туркестан

4. Мангистау

5. Бурабай

6. Баянаул

7. Алаколь

8. Балхаш

9. Имантау-Шалкар

10. Байконыр.

Но я считаю, что у каждого казахстанца должен быть свой шорт-лист и не один, а несколько.

Я, например, могу похвастаться тем, что побывал в 10 местах из вышеуказанного топа: в 16 из 17 городов республиканского значения или областных центров, в 10 из 13 национальных парках. И это целый челлендж для меня — заполнить белые пятна на своей туристской карте Казахстана.