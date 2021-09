Тони Беннетт и Леди Гага представили заглавный сингл будущего альбома Love for Sale

Американский певец Тони Беннетт и поп-звезда Леди Гага выпустили сингл Love for Sale из будущего одноименного альбома.

Трек Love for Sale — это кавер на классическую композицию Коула Портера. Впервые она была представлена в бродвейском мюзикле The New Yorkers в 1930 году. По задумке песню написала девушка по вызову, как бы рекламируя «продажу любви».

Love for Sale — это джазовый трибьют-альбом с каверами Леди Гаги и Тони Беннетта на культовые песни направления. В него также войдут Dream Dancing Эллы Фицджералд, Do I Love You Фрэнка Уилсона и I’ve Got You Under My Skin Фрэнка Синатры. Релиз намечен на 1 октября.

Источник: daily.afisha.ru