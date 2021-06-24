«Тинькофф» ищет стартапы для интеграции в свою экосистему

«Тинькофф» открыл новые возможности для технологических стартапов. Они могут стать частью экосистемы банка, если их продукты смогут помочь ему, в частности, привлечь новых пользователей и монетизировать свои продукты.

Потенциальный кандидат на интеграцию в экосистему может быть любого масштаба. Главное, чтобы проекты компании решали следующие задачи:

⎯ привлечение пользователей в экосистему

⎯ монетизация новых продуктов и сервисов

⎯ создание новых проектов для вовлечения аудитории в экосистему

⎯ разработка и внедрение новых технологических решений для оптимизации процессов внутри группы.

Подать заявку можно здесь.

Участникам программы обещают поддержку в виде консультаций и, возможно, прямых инвестиций.

Источник: rb.ru