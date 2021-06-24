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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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«Тинькофф» ищет стартапы для интеграции в свою экосистему
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Сегодня в 11:11

«Тинькофф» ищет стартапы для интеграции в свою экосистему

«Тинькофф» открыл новые возможности для технологических стартапов. Они могут стать частью экосистемы банка, если их продукты смогут помочь ему, в частности, привлечь новых пользователей и монетизировать свои продукты.

Потенциальный кандидат на интеграцию в экосистему может быть любого масштаба. Главное, чтобы проекты компании решали следующие задачи:

⎯ привлечение пользователей в экосистему

⎯ монетизация новых продуктов и сервисов

⎯ создание новых проектов для вовлечения аудитории в экосистему

⎯ разработка и внедрение новых технологических решений для оптимизации процессов внутри группы.

Подать заявку можно здесь.

Участникам программы обещают поддержку в виде консультаций и, возможно, прямых инвестиций.

Источник: rb.ru

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#стартап #технологии #сервис #разработчики #тинькоффбанк
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