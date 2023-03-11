Тимур Турлов профинансировал строительство кампуса школы IQanat в дар сельским детям

9 марта Тимур Турлов принял участие в церемонии заливки бетона нового кампуса школы IQanat. Предприниматель входит в состав попечителей проекта IQanat с 2019 года. Поддерживает сельских детей из Жетысуской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областей.

Старт началу строительства нового кампуса Freedom House дали Тимур Турлов, Айдын Рахимбаев, заместитель акима Акмолинской области Малгаджар Таткеев и другие попечители

проекта. Новый кампус стоимостью 2,5 миллиардов тенге уже осенью 2023 года сможет принять учеников со всех сел Казахстана. Кампус станет местом притяжения и развития сельских детей,

с планетарием, амфитеатром на 420 посадочных мест, STEM лабораторией, библиотекой на 7 тысяч книг. Более 500 сельских детей — финалистов олимпиады IQanat дополнительно смогут круглогодично приезжать в школу для получения допобразования.

IQanat — социально-образовательный проект, поддерживается более 100 казахстанскими

предпринимателями, объединенные желанием поддержать сельских учеников.