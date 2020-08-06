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Тимур Турлов о покупке банка Kassa Nova
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Вчера в 19:06

Тимур Турлов о покупке банка Kassa Nova

Вчера стало известно о покупке в Казахстане у Forte Bank его дочернего банка Kassa Nova. Что сегодня пишет об этом CEO Freedom Holding Corp.:

«Это важный шаг для нашего холдинга, который позволит получить еще больше преимуществ и укрепить наши позиции на одном из ключевых рынков, на рынке, где находится наша штаб-квартира.

Мы уже больше трех лет владеем банком в России и за это время смогли построить один из самых ликвидных банков в стране, чья небольшая часть дохода приходится на инвестиций в государственные ценные бумаги и корпоративные облигации компаний первого эшелона, а большая часть — на комиссионные доходы от обслуживания платежей и сделок наших многочисленных клиентов. Благодаря банку в группе в России мы смогли упростить, ускорить и удешевить для многих клиентов процесс инвестиций и дать полный спектр финансовых услуг в режиме одного окна.

Сейчас в холдинге открыто свыше 200 тысяч брокерских счетов. В Казахстане нам, за последние 9 лет, удалось заручиться доверием более 60 тысяч клиентов. И это наш главный и уникальный актив. Среди этих клиентов есть тысячи владельцев и топ-менеджеров небольших, средних и крупных компаний.

Мы уверены, что наши текущие наработки в банкинге, уже успешно внедренные и опробованные в России, помогут нам в короткие сроки сделать потрясающий технологичный, гибкий и быстрый банк в Казахстане, способный эффективно побороться за клиента и дать немедленную синергию с другими компаниями группы и проектами, в которые я инвестировал, как частное лицо.

Мы хотим сделать эффективный инвестиционный банк с полным спектром продуктов, который сможет предложить лучшие карточные продукты, интернет-эквайринг, удобное и простое мобильное приложение, где будут собраны все страховые, инвестиционные и банковские и другие продукты. Мы хотим стать банком, который сможет внести большой вклад в развитие фондового рынка Казахстана, вывести его на новый этап. Мы хотим стать институтом, который будет создавать кредитные продукты для клиентов и бизнеса, но не будет просто держать их на своем балансе, а будет пытаться секьюритизировать и продавать другим участникам рынка. Мы видим себя в качестве первичного дилера и одного из ключевых маркет-мейкеров на рынке государственного, кваз государственного и наиболее качественного корпоративного долга на KASE и AIX. Уверен, что благодаря хорошему запасу капитала у нас получится вместе с регулятором достичь цели добиться для всего Казахстана статуса Emerging market, переступив со ступеньки Frontier.

По итогам сделки мы получим банк без портфеля кредитов или каких-либо неликвидных активов. И это наша большая сильная сторона. Нам не нужно работать над ошибками прошлого, как многим другим участникам рынка. Мы сможем сфокусироваться на развитии.

Сделка должна быть завершена до конца 2020 года и зависит от одобрения регулятора. До этого момента банком будет управлять текущая команда. Но мы начнем важные интеграции и постараемся приятно порадовать клиентов уже в начале следующего года!».

Полный текст поста здесь.

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#казахстан #банк #деньги #kassanova
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