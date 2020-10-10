Тимур Бекмамбетов, Канат Бейсекеев, специалисты из Google, PepsiCo, MailRu Group выступят на коммуникационном фестивале Red Jolbors

С лекциями выступят:



Коммуникационный фестиваль Red Jolbors пройдет 16-18 октября в онлайн-формате. Приобрести билеты можно на сайте фестиваля Red Jolbors

Фестиваль состоится 16-18 октября. Генеральным партнером самого масштабного фестиваля выступает Forte Bank.Для того чтобы вместить все лекции во всего трехдневный фестиваль, выступления разделили на секции. Участников ждет насыщенная программа в секциях Creative& Branding, Marketing, Production, Digital.Кроме того, в рамках образовательной программы состоится отдельная секция от коммуникационного агентства Setters. Также участников фестиваля ждут практические занятия на воркшопах по стратегии, креативу и аккаунтингу от школы MADS.— Алина Щербинина (PepsiCo) c темой «Роковые ошибки маркетологов»— Анна Добаткина (Nike, S7) расскажет «Зачем нужна имиджевая реклама»— Мария Елагина (Borjomi Global) расскажет о том «Как сделать глобальную рекламу актуальной для рынка»— Дима Тютьков (TutkovBudkov) знает все о силе креатива и «Как создавать рекламу, которая будет притягивать»— Марьям Ахунова (Possible) расскажет, как создать действительно значимую кампанию в лекции «Сторидуиг в digital», мультимедиа художник и продюсер— Сергей Валяет расскажет, как оптимизировать затраты на съемку рекламного ролика, снимая качественно в том числе с помощью смартфона.Кроме того, свои выступления готовят режиссер Тимур Бекмамбетов, документалист Канат Бейсекеев, Максим Пономарев из Friends Moscow, Стася Оборотова из Mail.ru Group, Дмитрий Семенов из Google, Дмитрий Озман из Forbes и многие другие.