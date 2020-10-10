Тимур Бекмамбетов, Канат Бейсекеев, специалисты из Google, PepsiCo, MailRu Group выступят на коммуникационном фестивале Red Jolbors

Благодаря тому, что коммуникационный фестиваль Red Jolbors пройдет в онлайн-формате, организаторам удалось собрать большое количество выдающихся спикеров, профессионалов своего дела. Для того чтобы вместить все лекции во всего трехдневный фестиваль, выступления разделили на секции. Участников ждет насыщенная программа в секциях Creative& Branding, Marketing, Production, Digital.
Кроме того, в рамках образовательной программы состоится отдельная секция от коммуникационного агентства Setters. Также участников фестиваля ждут практические занятия на воркшопах по стратегии, креативу и аккаунтингу от школы MADS.
С лекциями выступят:
— Алина Щербинина (PepsiCo) c темой «Роковые ошибки маркетологов»
— Анна Добаткина (Nike, S7) расскажет «Зачем нужна имиджевая реклама»
— Мария Елагина (Borjomi Global) расскажет о том «Как сделать глобальную рекламу актуальной для рынка»
— Дима Тютьков (TutkovBudkov) знает все о силе креатива и «Как создавать рекламу, которая будет притягивать»
— Марьям Ахунова (Possible) расскажет, как создать действительно значимую кампанию в лекции «Сторидуиг в digital», мультимедиа художник и продюсер
— Сергей Валяет расскажет, как оптимизировать затраты на съемку рекламного ролика, снимая качественно в том числе с помощью смартфона.
Кроме того, свои выступления готовят режиссер Тимур Бекмамбетов, документалист Канат Бейсекеев, Максим Пономарев из Friends Moscow, Стася Оборотова из Mail.ru Group, Дмитрий Семенов из Google, Дмитрий Озман из Forbes и многие другие.
Коммуникационный фестиваль Red Jolbors пройдет 16-18 октября в онлайн-формате. Приобрести билеты можно на сайте фестиваля Red Jolbors.