Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/e4d/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/e4d5a8f824018eacd799f654c38e7265.JPG
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
timur-bekmambetov-kanat-beysekeev-specialisty-iz-google-pepsico-mailru-group-vystupyat-na-kommunikacionnom-festivale-red-jolbors
Тимур Бекмамбетов, Канат Бейсекеев, специалисты из Google, PepsiCo, MailRu Group выступят на коммуникационном фестивале Red Jolbors
113
/
/

Сегодня в 12:00

Тимур Бекмамбетов, Канат Бейсекеев, специалисты из Google, PepsiCo, MailRu Group выступят на коммуникационном фестивале Red Jolbors

Лекции от более чем 30 спикеров-практиков, воркшопы, секции от агентств — отборный контент от профессионалов подготовили организаторы для участников девятого коммуникационного фестиваля Red Jolbors. Фестиваль состоится 16-18 октября. Генеральным партнером самого масштабного фестиваля выступает Forte Bank.

Благодаря тому, что коммуникационный фестиваль Red Jolbors пройдет в онлайн-формате, организаторам удалось собрать большое количество выдающихся спикеров, профессионалов своего дела. Для того чтобы вместить все лекции во всего трехдневный фестиваль, выступления разделили на секции. Участников ждет насыщенная программа в секциях Creative& Branding, Marketing, Production, Digital.

Кроме того, в рамках образовательной программы состоится отдельная секция от коммуникационного агентства Setters. Также участников фестиваля ждут практические занятия на воркшопах по стратегии, креативу и аккаунтингу от школы MADS.

С лекциями выступят:

— Алина Щербинина (PepsiCo) c темой «Роковые ошибки маркетологов»
— Анна Добаткина (Nike, S7) расскажет «Зачем нужна имиджевая реклама»
— Мария Елагина (Borjomi Global) расскажет о том «Как сделать глобальную рекламу актуальной для рынка»
— Дима Тютьков (TutkovBudkov) знает все о силе креатива и «Как создавать рекламу, которая будет притягивать»
— Марьям Ахунова (Possible) расскажет, как создать действительно значимую кампанию в лекции «Сторидуиг в digital», мультимедиа художник и продюсер
— Сергей Валяет расскажет, как оптимизировать затраты на съемку рекламного ролика, снимая качественно в том числе с помощью смартфона.

Кроме того, свои выступления готовят режиссер Тимур Бекмамбетов, документалист Канат Бейсекеев, Максим Пономарев из Friends Moscow, Стася Оборотова из Mail.ru Group, Дмитрий Семенов из Google, Дмитрий Озман из Forbes и многие другие.

Коммуникационный фестиваль Red Jolbors пройдет 16-18 октября в онлайн-формате. Приобрести билеты можно на сайте фестиваля Red Jolbors.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#маркетинг #мероприятия #pr #digital
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Астане состоится презентация на тему «Образование в Чехии» 14 февраля в 18:30
837
В столице разрабатывают новый метод обучения казахскому языку
1201
Вода из кранов в домах Астаны может стать зеленой
1160