Тимоти Шаламе стал амбассадором Chanel

В своих социальных сетях Тимоти уже начал ненавязчиво сообщать о сотрудничестве. Сделал он это с минимальными затратами: опубликовал картинку с белым логотипом Chanel на черном фоне, а в описании оставил инициалы Коко Шанель и первые буквы собственного имени. В конце немногословного анонса актер добавил аббревиатуру OTW, которая означает, что все подробности уже на подходе. Несколько часов спустя в аккаунте Chanel появился снимок Шаламе, сделанный итальянским фотографом Марио Сорренти. Бренд взял всю ответственность на себя и официально объявил, что выбрал звезду «Дюны» в качестве нового лица парфюма Bleu de Chanel.

Источник: srsly.ru