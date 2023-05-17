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Тимоти Шаламе стал амбассадором Chanel
156
Главный

Сегодня в 10:33

Тимоти Шаламе стал амбассадором Chanel

В своих социальных сетях Тимоти уже начал ненавязчиво сообщать о сотрудничестве. Сделал он это с минимальными затратами: опубликовал картинку с белым логотипом Chanel на черном фоне, а в описании оставил инициалы Коко Шанель и первые буквы собственного имени. В конце немногословного анонса актер добавил аббревиатуру OTW, которая означает, что все подробности уже на подходе. Несколько часов спустя в аккаунте Chanel появился снимок Шаламе, сделанный итальянским фотографом Марио Сорренти. Бренд взял всю ответственность на себя и официально объявил, что выбрал звезду «Дюны» в качестве нового лица парфюма Bleu de Chanel.

Источник: srsly.ru

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