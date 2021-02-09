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Тимоте Шаламе сыграл сына Эдварда руки-ножницы в рекламе Cadillac
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Сегодня в 11:53

Тимоте Шаламе сыграл сына Эдварда руки-ножницы в рекламе Cadillac

Cadillac выпустил новую рекламу, главным героем которой стал сын Эдварда руки-ножницы в исполнении Тимоте Шаламе. Ролик с отсылкой к культовому фильму Тима Бертона показали на крупнейшем американском спортивном чемпионате Супербоул.

Сюжет посвящен подростку с лезвиями вместо пальцев по имени Эдгар, которому тяжело влиться в социум: он прокалывает мяч для регби и цепляется за заборы. Зато управлять новым Cadillac Lyriq ему удается.

Вместе с Шаламе на экране появляется Вайнона Райдер из оригинальной картины. Она играет мать Эдгара.

Источник: daily.afisha.ru

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