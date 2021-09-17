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Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей года
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Сегодня в 10:12

Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей года

Американский журнал Time составил ежегодный список самых влиятельных людей года. Он разделен на шесть категорий: «Иконы», «Пионеры», «Титаны», «Артисты», «Лидеры» и «Новаторы».

В номинацию «Иконы» попали принц Гарри и Меган Маркл. Они соседствуют с певицей Бритни Спирс и теннисисткой Наоми Осакой.

В категории «Лидеры» среди прочих — президент США Джо Байден, его предшественник Дональд Трамп, вице-президент США Камала Харрис, глава КНР Си Цзиньпин, Гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала и глава политического офиса «Талибана» Абдул Гани Барадар.

В категории «Пионеры» представлены певица Билли Айлиш и американская гимнастка Суниса Ли, в «Артистах» — рэпер Lil Nas X и актриса Кейт Уинслет. Среди «Новаторов» отмечены глава Tesla и SpaceX Илон Маск, а также основатель Ethereum Виталик Бутерин, среди «Титанов» — гимнастка Симона Байлз и гендиректор Apple Тим Кук.

Источник: daily.afisha.ru

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