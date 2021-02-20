Time назвал людей, которые станут лидерами будущего

Журнал Time опубликовал список людей, которые станут лидерами будущего. Всего в него вошли 100 человек, и составляли его по рекомендациям известных личностей, которые ранее тоже оказывались в этом списке.

В полный список вошли артисты, актеры, врачи, политики, журналисты, спортсмены и бизнесмены. Так, певицу Дуа Липу номинировала Кайли Миноуг. Актриса Флоренс Пью попала в список благодаря Лине Хиди. Актриса Аня Тейлор-Джой, сыгравшая в сериале о шахматах «Ход королевы», была номинирована самим Гарри Каспаровым.

Создатели списка также подчеркнули, что в него можно попасть вне зависимости от возраста, так как человек может сменить свой род деятельности и стать лидером в любом возрасте. Самому младшему в списке 16 лет, а самому старшему — 51.

Источник: weekend.rambler.ru