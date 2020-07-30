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Тимати основал новую компанию
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Сегодня в 10:34

Тимати основал новую компанию

Рэпер Тимати, заявивший об уходе из Black Star, зарегистрировал новую компанию под названием «Ракета». Как сообщает The Bell, музыкант числится ее единственным собственником и гендиректором.

Компания, зарегистрированная 22 июля 2020 года, будет заниматься организацией и постановкой концертов, работой музыкальных групп, отдельных артистов, актеров и танцоров. Она также будет специализироваться на аренде, работе рекламных агентств, копировании носителей информации и развлекательной деятельности.

Представители Тимати отказались комментировать регистрацию «Ракеты». Отмечается, что свое название компания, скорее всего, получила в честь одноименного трека исполнителя 2018 года выпуска.

Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: salvemusic.com.ua

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#ракета #компания #тимати
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