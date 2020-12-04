Тима Шаймарданов о работе с Арманом Юсуповым и Кариной Оксукпаевой и своем обучающем курсе

Темирлан Шаймарданов, родной город — Семей







О творческой деятельности

Я начинал свой путь с работы оператором, со съемок и монтажа. В этой сфере я уже шесть-семь лет. Сначала я снимал love stories, через время начал создавать контент в свой Instagram. Потом меня заметил Алибек Мартенов, сотрудник маркетингового агентства KEX, и позвал в Алматы. Я согласился, но боялся, потому что Алматы — большой город, где тогда у меня не было ни знакомых, ни родственников, да и денег, чтобы приехать. Алибек предложил сделать несколько видео для агентства удаленно, получить гонорар и приехать на эти деньги в Алматы. Так 14 января 2019 года я оказался в Алматы.





В KEX я проработал чуть больше года, и благодаря им у меня появились связи, я познакомился со многими популярными людьми, в том числе с Арманом Юсуповым и Кариной Оксукпаевой. Я работал над ее контентом в паре с маркетологом из агентства, и так как мы виделись почти каждый день, стали хорошо общаться. Весной мне пришлось уйти из агентства, потому что работы было слишком много, и я решил остаться с Кариной и Арманом.

Арман стал мне как отец: давал наставления, советы и помогал







Все это время я параллельно пытался делать контент для себя, но из-за нагрузки получалось редко, и около месяца назад я ушел от Армана с Кариной, потому что занялся развитием своего профиля в TikTok. У нас был прощальный вечер, где все плакали. Арман стал мне как отец: давал наставления, советы и помогал.





О TikTok

TikTok хорошо начал «залетать», видео набирали большие просмотры, и за 2 недели я набрал 60 тысяч подписчиков. KEX как раз открыли TikTok house, и я присоединился к ним. В доме нас 9 человек, и мы 24/7 снимаем контент.





О курсах

Самое большое мое достижение — это мои знания в монтаже. Подписчики часто просили меня запустить обучающие курсы, научить их снимать и монтировать. И в марте этого года я открыл свои курсы Storyline. Я разделил курс на две категории — «Для новичков» и «Для любителей».

Самое большое мое достижение — это мои знания в монтаже







Первый поток прошел на «отлично», было много желающих, и цену мы поставили небольшую, чтобы все, кто хочет, могли себе позволить этот курс. Как только мы получили хорошие отзывы, а ребята начали выкладывать свои работы, мы запустили второй поток. 10 декабря мы запускаем уже четвертый поток.





О планах

Я хочу хорошо жить, чтобы в будущем, когда у меня появится семья, они ни в чем не нуждались. Я почти накопил на квартиру, но сейчас единственное, во что вкладываю, это доллары.