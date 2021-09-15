Тиктокерша из Казахстана приняла участие в Comedy Club

Популярная тиктокерша из Казахстана, известная в социальной сети TikTok как Хомяк, приняла участие в российском шоу Comedy Club.

Участница тикток-дома YOLO HOUSE прилетела в Москву, где встретилась с российскими блогерами и стала участницей популярного шоу на ТНТ.

Во время записи юмористического шоу Comedy Club тиктокерша не упустила возможности записать видео с его резидентами Павлом Волей и Гариком Харламовым. Видео набрало уже больше девяти миллионов просмотров и полтора миллиона лайков.

Источник: tengrinews.kz