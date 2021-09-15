Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
tiktokersha-iz-kazahstana-prinyala-uchastie-v-comedy-club
Тиктокерша из Казахстана приняла участие в Comedy Club
173
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:37

Тиктокерша из Казахстана приняла участие в Comedy Club

Популярная тиктокерша из Казахстана, известная в социальной сети TikTok как Хомяк, приняла участие в российском шоу Comedy Club.

Участница тикток-дома YOLO HOUSE прилетела в Москву, где встретилась с российскими блогерами и стала участницей популярного шоу на ТНТ.

Во время записи юмористического шоу Comedy Club тиктокерша не упустила возможности записать видео с его резидентами Павлом Волей и Гариком Харламовым. Видео набрало уже больше девяти миллионов просмотров и полтора миллиона лайков.

Источник: tengrinews.kz

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстанцывмире #москва #tiktok #хомяк #comedyclub
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
«Союзмультфильм» откроет сеть детских парков развлечений
782
Фотовыставку об Астане и Казахстане презентовали в Гааге
1257
Новости на 10 ноября: лоукостер в Нидерланды и новый портал медицинского туризма
1908