TikTok займется доставкой еды и откроет сеть «темных кухонь»

Социальная сеть TikTok собралась выйти на новый рынок. Компания займется доставкой еды и откроет сеть «темных кухонь». Блюда из меню TikTok будут готовиться по рецептам из самых популярных роликов, опубликованных в соцсети.

На первом этапе развития нового продукта социальная сеть откроет в США 300 dark kitchen, так называемых «темных кухонь» — ресторан без посетителей, где готовят блюда только на доставку. В планах компании к концу 2022 года увеличить количества объектов до 1 000.

Меню «темной кухни» TikTok будет обновляться раз в квартал. Блюда будут приготовлены по самым популярным рецептам, о которых пользователи соцсети рассказывают в своих роликах.

TikTok запустит новый проект совместно с системой Virtual Dining Concepts. Через нее разные знаменитости запускают доставку своих фирменных блюд.

Источник: rb.ru