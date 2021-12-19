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TikTok займется доставкой еды и откроет сеть «темных кухонь»
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Сегодня в 10:56

TikTok займется доставкой еды и откроет сеть «темных кухонь»

Социальная сеть TikTok собралась выйти на новый рынок. Компания займется доставкой еды и откроет сеть «темных кухонь». Блюда из меню TikTok будут готовиться по рецептам из самых популярных роликов, опубликованных в соцсети.

На первом этапе развития нового продукта социальная сеть откроет в США 300 dark kitchen, так называемых «темных кухонь» — ресторан без посетителей, где готовят блюда только на доставку. В планах компании к концу 2022 года увеличить количества объектов до 1 000.

Меню «темной кухни» TikTok будет обновляться раз в квартал. Блюда будут приготовлены по самым популярным рецептам, о которых пользователи соцсети рассказывают в своих роликах.

TikTok запустит новый проект совместно с системой Virtual Dining Concepts. Через нее разные знаменитости запускают доставку своих фирменных блюд.

Источник: rb.ru

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