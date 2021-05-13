TikTok запустит сервис вакансий для поколения Z

TikTok тестирует инструмент, который позволит брендам искать и нанимать новых сотрудников.

Пилотная программа должна помочь пользователям найти работу в TikTok и связаться с компаниями, которые ищут кандидатов, а брендам — использовать соцсеть как еще один канал найма.

Это не продукт, интегрированный в TikTok, а скорее отдельная веб-страница, доступная через приложение, где бренды могут размещать объявления, в первую очередь, вакансии начального уровня. В настоящее время TikTok тестирует новый сервис с группой компаний, в числе которых крупные спортивные лиги.

Вместо традиционного резюме пользователи смогут размещать на сайте видео в формате TikTok. Так, у них появится возможность рассказать о себе и своем опыте работы уникальным способом.

Источник: incrussia.ru