TikTok запустит групповые чаты в 2021 году

В сервисе коротких видеороликов TikTok появятся групповые чаты уже в 2021 году.

В компании рассчитывают благодаря новой функции конкурировать с другими платформами, такими как Facebook. Владельцы TikTok надеются, что чаты помогут удерживать пользователей в приложении дольше.

По задумке, нововведение позволит популярным блогерам легче общаться со своей аудиторией в TikTok. Кроме того, внедрение групповых чатов станет частью глобального преображения сервиса коротких видеороликов в соцсеть, которое задумал владелец.

Источник: daily.afisha.ru