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tiktok-zapustil-special-nyy-razdel-dlya-biznesa-gde-sobrany-vse-reklamnye-formaty-socseti
TikTok запустил специальный раздел для бизнеса, где собраны все рекламные форматы соцсети
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Сегодня в 10:13

TikTok запустил специальный раздел для бизнеса, где собраны все рекламные форматы соцсети

Соцсеть TikTok представила проект TikTok For Business для продвижения брендов на площадке. Компании получат доступ к рекламным форматам, включая TopView, когда ролик длится до 15 секунд, доступен одному рекламодателю в сутки и ведет пользователей напрямую на сайт.

В TikTok For Business компания объединила все свои рекламные форматы: TopView, Brand Takeovers, In-Feed Videos, Hashtag Challenges и Branded Effects.

Из новинок, представленных в TikTok For Business, — AR-функция Brand Scan.

Большинство маркетинговых инструментов TikTok были и раньше, но сейчас их объединили в одном проекте. Линейка продуктов будет расширяться. Соцсеть запустила центр онлайн-обучения, где бизнес может узнать о TikTok и его рекламных предложениях. Это включает руководства по продуктам и креативные рекомендации для запуска кампаний.

TikTok публично не раскрывает информацию о ценах на рекламные инструменты и решения, но отмечает, что это зависит от целей бренда и масштабов кампании. На своем сайте соцсеть описала некоторые требования к бюджетированию.

Источник: incrussia.ru

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#бизнес #реклама #продвижение #tiktok
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