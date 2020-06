TikTok запустил специальный раздел для бизнеса, где собраны все рекламные форматы соцсети

Соцсеть TikTok представила проект TikTok For Business для продвижения брендов на площадке. Компании получат доступ к рекламным форматам, включая TopView, когда ролик длится до 15 секунд, доступен одному рекламодателю в сутки и ведет пользователей напрямую на сайт.В TikTok For Business компания объединила все свои рекламные форматы: TopView, Brand Takeovers, In-Feed Videos, Hashtag Challenges и Branded Effects.Из новинок, представленных в TikTok For Business, — AR-функция Brand Scan.Большинство маркетинговых инструментов TikTok были и раньше, но сейчас их объединили в одном проекте. Линейка продуктов будет расширяться. Соцсеть запустила центр онлайн-обучения, где бизнес может узнать о TikTok и его рекламных предложениях. Это включает руководства по продуктам и креативные рекомендации для запуска кампаний.TikTok публично не раскрывает информацию о ценах на рекламные инструменты и решения, но отмечает, что это зависит от целей бренда и масштабов кампании. На своем сайте соцсеть описала некоторые требования к бюджетированию.Источник: incrussia.ru