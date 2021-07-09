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TikTok запустил раздел с вакансиями и видео-резюме
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Сегодня в 12:20

TikTok запустил раздел с вакансиями и видео-резюме

Пользователи TikTok смогут отправлять видео-резюме компаниям, участвующим в тестировании новой функции. К ролику с творческой демонстрацией своих навыков нужно добавить хэштег #TikTokResumes.

Среди компаний-участников тестирования резюме в TikTok — сеть магазинов Target, сеть ресторанов Chipotle, e-commerce-платформа Shopify, медиаконгломерат Meredith и организатор соревнований по реслингу WWE.

Резюме можно найти по хэштегу #TikTokResumes в приложении и на tiktokresumes.com. На сайте любой желающий может познакомиться со списком вакансий от работодателей и заполнить небольшую анкету, прикрепив ссылку на видео.


Источник: incrussia.ru

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#работа #tiktok #видео #резюме
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