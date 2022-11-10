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TikTok запускает конкурс при поддержке ведущих деятелей кино Казахстана
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Сегодня в 10:12

TikTok запускает конкурс при поддержке ведущих деятелей кино Казахстана

В 2022 году платформа TikTok стала партнером Каннского фестиваля и запустила конкурс коротких видеофильмов под хэштегом #TikTokShortFilm. Сегодня платформа объединяется с деятелями киноискусства в Казахстане, чтобы запустить специальный конкурс для местного сообщества.

В рамках конкурса «#TikTokКиноакадемия» участникам нужно будет подготовить сценарий художественного фильма длительностью от одной минуты в вертикальном формате и разместить в TikTok.

При оценке работ участников жюри будут обращать внимание на уровень проработки сценария, а также оценивать качество монтажа и использованных спецэффектов. Участие в конкурсе позволит авторам платформы попробовать свои силы в роли режиссеров, получить новые навыки и опыт, а также выиграть один из ценных призов от партнеров конкурса:

— контракт на участие в работе по созданию и продвижению проектов креативной команды студии «Базелевс» Тимура Бекмамбетова

— участие в обучающих курсах по написанию сценариев от школы сценарного мастерства Epicentrum

— участие в эпизодической роли в съемках кинофильма «Shulamah», который будет выпущен студией Golden Man Media

— обучение в Almaty Cinema School

— участие в экспедиции по Казахстану от Kazakh Tourism.

Победителей выберут амбассадоры конкурса, среди которых известный режиссер Тимур Бекмамбетов, продюсер, режиссер, основатель Epicentrum Workshop Игорь Цай, режиссер популярных проектов в СНГ Айторе Жолдаскали, режиссер, сценарист, креативный продюсер Даурен Камшибаев, блогер, фотограф и видеограф Талгат Бекмагамбетов. Итоги конкурса будут подведены 7 декабря.

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