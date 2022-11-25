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TikTok запускает кампанию о цифровой грамотности в Казахстане
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Сегодня в 09:58

TikTok запускает кампанию о цифровой грамотности в Казахстане

TikTok, ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов, запускает инициативу «Aкадемия Безопасности», направленную на повышение цифровой грамотности пользователей.

Первая кампания будет посвящена безопасности несовершеннолетних и участию родителей в онлайн-жизни подростков. TikTok совместно с ЮНИСЕФ подготовили «Семейное руководство» специально для родителей в Казахстане, чтобы научить открыто говорить с подростками о безопасности в интернете и рассказать о функциях и настройках безопасности приложения. «Семейное руководство» уже доступно в Центре безопасности TikTok.

Также в рамках кампании популярные креаторы TikTok сняли обучающие видеоролики для казахстанского сообщества платформы, а пользователи смогут проверить полученные знания, приняв участие в специальном квизе.

В проекте приняли участие профессиональный футболист Баламирза Алиев, музыкант Baur Karbon, автор контента о моде Зи Марат, автор развлекательного контента Тимур Пирс, семейные авторы Арай Малгаждар, Марат Ягфаров, Юлия Пак и другие талантливые креаторы, которые рассказали пользователям о возрастных ограничениях в TikTok, контроле личных сообщений, функции «Семейные настройки» и Правилах сообщества платформы.

Посмотрев видео и ознакомившись с «Семейным руководством», пользователи могут принять участие в специальном квизе, чтобы проверить, насколько хорошо они усвоили информацию.

Источник: bluescreen.kz

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