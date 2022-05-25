TikTok запускает инициативу #УчисьвTикТокКазахстан

Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok запускает в Казахстане инициативу #УчисьвTикТокКазахстан и приглашает талантливых авторов контента создавать креативные познавательные видеоролики.

Кампания проходит при поддержке Министерства образования и науки Республики Казахстан, а также при участии Nazarbaev University и популярных авторов контента в TikTok — от преподавателей из образовательного проекта @jump2mars до спортсменов и бьюти-экспертов.

Они будут создавать познавательный контент на самые разные темы в формате коротких видеороликов, а также прямых эфиров TikTok Live:

— 24 мая в 15:00 кулинарный гуру Диана Амидова, @di.amidova ответит на вопросы как начинающих, так и опытных кулинаров и научит готовить меренговый рулет

— 25 мая в 19:00 Айсулу Нуртаева, @fancy_smth в прямом эфире проведет DIY мастер-класс и вместе со зрителями создаст интерьерную картину, вдохновленную музыкальным артистом Гарри Стайлзом

— 26 мая в 20:00 преподаватель химии Улан Усенов, @wannabeteacher, уже завоевавший любовь как своих учеников, так и аудитории TikTok в Казахстане и за его пределами, проведет химические опыты, расскажет о теории и обсудит наблюдения со зрителями

— 27 мая в 18:00 @wowstokton пообщается со всеми, кто интересуется баскетболом: поделится техниками, фишками и секретами того, как легко попадать в кольцо

— 28 мая в 21:00 автор роликов об уходовой косметике @skin_delicious_kz поделится со зрителями советами и ответами на самые популярные вопросы о том, как правильно ухаживать за кожей и с чего начинать.

Также 24 мая в 19:00 собственный прямой эфир проведет Nazarbaev University, в котором пользователи смогут узнать о программах университета и возможностях обучения, а также задать интересующие их вопросы.

Короткие познавательные ролики в рамках проекта можно будет посмотреть в аккаунтах Министерства образования и науки Республики Казахстан и казахстанских университетов: Kozybayev University, Восточно-Казахстанского технического университета имени Даулета Серикбаева, Zhetysu University, Атырауского университета нефти и газа им. С. Утебаева, Atyrau University, Zhubanov University, Satbayev University — и многих других.

Присоединиться к инициативе #УчисьвTикТокКазахстан может любой автор: нужно записать и опубликовать познавательный видеоролик в творческом формате и выложить его по указанному хештегу.