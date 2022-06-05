TikTok выпустит комедийный сериал по подписке за $5

TikTok объединился с компанией Pearpop, которая помогает авторам контента зарабатывать, объединяясь со своими подписчиками, для создания комедийного сериала «В поисках Джерико». Проект реализуется по задумке Джерико Менке, одного из популярных авторов платформы, который также сыграет главную роль в сериале.

Всего планируется выпустить восемь эпизодов по 30 минут, посмотреть которые можно будет, заплатив $5. Первые два эпизода станут доступны бесплатно всем пользователям TikTok.

По сюжету «В поисках Джерико» Менке будет брать комедийные интервью у разных персонажей. К сожалению, других подробностей о сериале, пока неизвестно. В роли продюсеров выступят руководители Pearpop Зак Бернстайн и Остин Сокол. Первый эпизод сериала вышел на этой неделе, в дальнейшем они будут появляться по вторникам и четвергам.

Источник: 3dnews.ru



