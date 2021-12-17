TikTok вместе с YOLO House и BIP House запускают проект о казахской культуре

Ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok запускает проект «#қазақстанмәдениеті», посвященный богатой культуре казахского народа. Популярные креаторы из TikTok-хаусов YOLO HOUSE и BIP House вместе с известными музыкантами подготовили серию роликов о народном фольклоре. Они лягут в основу хэштег-челленджа «#қазақстанмәдениеті» в рамках которого с 6 по 19 декабря пользователи смогут поделиться своими видео о культурных традициях Казахстана и получить символические призы.

В рамках хэштег-челленджа пользователи TikTok смогут рассказать о национальной кухне, костюмах, музыке, искусстве. Для участия в конкурсе необходимо снять ролик с одним или несколькими ключевыми элементами, например:

— музыка с использование традиционных инструментов

— исполнение народной песни

— образ в традиционной одежде

— рецепт блюда казахской кухни.

Три автора самых креативных и вдохновляющих видео, наполненных местным колоритом, смогут принять участие в съемках с участниками TikTok-хаусов. А еще десять авторов получат фирменные подарки от TikTok.



