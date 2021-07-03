TikTok увеличит максимальную длину видео до трех минут

Соцсеть TikTok позволит создавать видео длиной до трех минут. В течение нескольких месяцев креаторы по всему миру тестировали новую опцию. В ближайшие недели, как обещают в TikTok, создавать длинные видео смогут все пользователи.

Платформа TikTok решила увеличить максимальную продолжительность видео после множества просьб от сообщества креаторов, сообщает компания. Для некоторых видов контента создателям требуется больше времени. Это могут быть видео с готовкой, уроки макияжа, образовательный контент и комедийные скетчи.

Раньше, чтобы обойти ограничения TikTok, креаторы просили зрителей ставить лайки и подписываться, чтобы увидеть следующие части видео. Кроме того, такой прием помогал увеличить число подписчиков.

Увеличение длины видео может сделать TikTok еще большим конкурентом YouTube, который из-за быстрого роста китайской площадки запустил его конкурента, приложение YouTube Shorts, пишет TechCrunch.

Преимущество TikTok не в продолжительности видео, а в функциях, которые предлагает соцсеть, отмечает издание. Среди них — библиотека спецэффектов, инструменты AR, музыкальный каталог и специальные функции, такие как Stitch и Duet.

Источник: incrussia.ru