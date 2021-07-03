Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
tiktok-uvelichit-maksimal-nuyu-dlinu-video-do-treh-minut
TikTok увеличит максимальную длину видео до трех минут
57
/
/

Сегодня в 10:11

TikTok увеличит максимальную длину видео до трех минут

Соцсеть TikTok позволит создавать видео длиной до трех минут. В течение нескольких месяцев креаторы по всему миру тестировали новую опцию. В ближайшие недели, как обещают в TikTok, создавать длинные видео смогут все пользователи.

Платформа TikTok решила увеличить максимальную продолжительность видео после множества просьб от сообщества креаторов, сообщает компания. Для некоторых видов контента создателям требуется больше времени. Это могут быть видео с готовкой, уроки макияжа, образовательный контент и комедийные скетчи.

Раньше, чтобы обойти ограничения TikTok, креаторы просили зрителей ставить лайки и подписываться, чтобы увидеть следующие части видео. Кроме того, такой прием помогал увеличить число подписчиков.

Увеличение длины видео может сделать TikTok еще большим конкурентом YouTube, который из-за быстрого роста китайской площадки запустил его конкурента, приложение YouTube Shorts, пишет TechCrunch.

Преимущество TikTok не в продолжительности видео, а в функциях, которые предлагает соцсеть, отмечает издание. Среди них — библиотека спецэффектов, инструменты AR, музыкальный каталог и специальные функции, такие как Stitch и Duet.

Источник: incrussia.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#tiktok #видео #социальнаясеть #ar #контент
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как получить медицинскую консультацию не выходя из дома
686
Netflix выпустил новый трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»
875
Самолеты между Астаной и Стамбулом будут летать дважды в день
752