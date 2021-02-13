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TikTok стал первым «цифровым развлекательным» спонсором Евро-2020
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Сегодня в 11:16

TikTok стал первым «цифровым развлекательным» спонсором Евро-2020

Мобильное приложение для коротких видео TikTok стало официальным спонсором футбольного турнира Евро-2020. Это первый в истории чемпионата партнер, являющийся цифровой развлекательной платформой.

За счет партнерства TikTok стремится укрепить репутацию платформы, на которой футбольные болельщики смогут общаться и привлекать новую аудиторию.

В рамках чемпионата TikTok намерен запустить: специализированные интерактивные эффекты, хештег-челленджи, футбольные онлайн-трансляции, особые звуковые эффекты.

Для этого УЕФА обеспечит TikTok доступ к большой библиотеке исторических материалов о футболе.

Источник: rb.ru

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#футбол #tiktok #футбольныйтурнир
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