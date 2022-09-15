TikTok стал официальным партнером музыкального фестиваля Gakku Дауысы 2022

Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok стала официальным партнером Gakku Дауысы — крупнейшего музыкального фестиваля в Центральной Азии, который пройдет 17 сентября на площади «Астана» в Алматы.

TikTok даст возможность посетить Gakku Дауысы любителям музыки из любого уголка Казахстана: все желающие могут присоединиться к прямой трансляции с фестиваля в TikTok-аккаунте Gakku TV @gakku.tv в день фестиваля с 17:00. Пользователи получат шанс погрузиться в мир музыки, проникнуться атмосферой фестиваля и посмотреть эксклюзивные интервью с любимыми артистами.

В честь возвращения фестиваля спустя три года, TikTok запускает хэштег-челлендж #GakkuDauysy2022. Для того, чтобы стать участником челленджа, нужно снять видео о том, какие важные события успели случиться в вашей жизни, пока вы ждали фестиваль, и поделиться ими в TikTok по хештэгу #GakkuDauysy2022. Cамые яркие видео будут показаны в эфире Gakku TV, а два победителя получат возможность пройти за кулисы фестиваля и встретиться с артистами.

На музыкальной витрине TikTok доступен специальный музыкальный плейлист фестиваля с главными треками артистов, которые выступят в самом сердце старого города Алматы.

Хедлайнером фестиваля станет Jah Khalib, а в числе приглашенных артистов выступят Ninety One, Dequine, Say Mo, IMZ1, Hiro, Darkhan Juzz, Yenlik и многие другие.