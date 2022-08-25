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TikTok совместно с Министерством культуры и спорта РК запустил кампанию #МенЧемпионмын2022 ко Дню спорта
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Сегодня в 09:50

TikTok совместно с Министерством культуры и спорта РК запустил кампанию #МенЧемпионмын2022 ко Дню спорта

Ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok и Министерство культуры и спорта РК проводят совместную кампанию #МенЧемпионмын2022 в честь ежегодного Дня спорта в Казахстане.

Кампания призвана поддержать авторов спортивного контента в Казахстане и cделать вклад в популяризацию массового спорта и здорового образа жизни среди большого сообщества платформы.

В рамках инициативы в течение недели с 21 по 28 августа в аккаунте Министерства культуры и спорта РК в TikTok @drs_kz проходит серия прямых эфиров: казахстанцы смогли виртуально посетить спортивный праздник в Триатлон парке Астана, а в остальные дни могут посмотреть интервью с титулованными спортсменами.

Расписание прямых эфиров:

23 августа, 18:00 — интервью с серебряным призером Всемирных игр по джиу-джитсу Галиной Дувановой

24 августа, 18:00 — интервью с призером Исламских игр по женской борьбе Мадиной Бакбергеновой

25 августа, 18:00 — интервью с силачом и рекордсменом Сергеем Цырульниковым и бронзовым призером по киокушинкай-кан карате Алишером Карменовым

26 августа, 18:00 — интервью с чемпионкой Исламских игр по спортивной гимнастике Аидой Бауыржановой

Все пользователи TikTok могут присоединиться к спортивному марафону и принять участие в тематическом челлендже по хештегу #МенЧемпионмын2022. Для этого нужно снять и опубликовать с соответствующем хештегом короткие видеоролики на спортивную тему.

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#казахстан #тренды #социальныесети #tiktok #тиктокерыказахстана
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.