TikTok проводит онлайн-фестиваль в честь праздника Наурыз

По специальному хештегу #Наурыз2023 казахстанцы могут показать, как они отмечают праздник в разных уголках страны, поделиться рецептами праздничных угощений или рассказать об интересных традициях

TikTok, ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов, отмечает праздник начала весны Наурыз вместе со своим сообществом в Казахстане.

TikTok стал площадкой для праздничного онлайн-фестиваля: по специальному хештегу #Наурыз2023 казахстанцы могут показать, как они отмечают праздник в разных уголках страны, поделиться рецептами праздничных угощений или рассказать об интересных традициях.

Онлайн-торжество проходит при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Инициативу также поддерживают популярные авторы контента в TikTok.

Богатая культура Казахстана становится источником вдохновения для авторов TikTok, которые создают аутентичные и увлекательные видеоролики, находящие отклик у миллионов пользователей платформы из разных стран. Например, видеоролики по хэштегу #историяказахстана набрали уже почти 100 миллионов просмотров, а по тегу #қазақстанмәдениеті — свыше 75 миллионов просмотров. TikTok уделяет большое внимание национальной культуре и дает возможность казахстанцам рассказать о своей стране широкой аудитории.

Праздник весны Наурыз в TikTok объединит сообщество платформы со всех уголков Казахстана и еще ярче раскроет красоту национальных традиций. Онлайн-фестиваль пройдет под специальным хэштегом #Наурыз2023. TikTok приглашает пользователей платформы снять видеоролики о национальном празднике, его особенностях и обычаях.

Авторы лучших видеороликов получат ценные призы от туристической компании Rocket Go. Победитель конкурса и обладатели 2 и 3 призовых мест поедут в путешествие по самым красивым местам Казахстана на 5 дней, 3 дня и 1 день соответственно.

В качестве темы пользователи могут выбрать одно из четырех направлений:

— еда: авторам предлагается поделиться рецептом любимого праздничного угощения

— путешествия: расскажите или покажите, как Наурыз отмечают в разных уголках страны

— культура: поделитесь интересными обычаями или традициями праздника, расскажите о мифах и легендах, связанных с Наурызом

— музыка: поделитесь собственным исполнением национальных танцев или любимой казахской музыки.

К празднованию уже присоединились популярные TikTok-креаторы: музыканты и домбристы Белес @dombrart, Акылбек @bekarti и Жаксылык @zhakso_, кулинары Ромаль @romalfood, Руслан @russokitchen и Дания @daniyaarman, путешественники Айгерим @sayahatshy, Асия и Дидар @2travelerslife, Данияр @kangozhayev и Лана @grandefleur, а также автор познавательного контента Митя @mbainazarov.

Итоги онлайн-фестиваля в честь Наурыза, лучшие видеоролики и победители конкурса будут объявлены 29 марта.