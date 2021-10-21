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TikTok представила новые инструменты для бизнеса — для управления сюжетом, измерения эффективности рекламы и другие
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Сегодня в 11:05

TikTok представила новые инструменты для бизнеса — для управления сюжетом, измерения эффективности рекламы и другие

TikTok провела TikTok Summit&Awards — свой первый официальный бизнес-форум в Восточной Европе. На нём соцсеть представила новые функции для платформы TikTok for Business, в которой собраны рекламные инструменты для бизнеса.

Инструмент для классификации контента в TikTok — Brand Safety Inventory Filter. Он анализирует видео с помощью машинного обучения и позволяет рекламодателям выбрать, рядом с каким контентом они готовы показывать свои объявления.

Reach & Frequency — позволяет заранее спланировать результат кампании, выбрать охват аудитории и частоту.

Цены на рекламные инструменты в компании не раскрывают.

В разработке находится набор решений для шоппинга TikTok Shopping, который запустят в 2022 году. Некоторые функции из него уже доступны, например, рекламодатели могут включать в ролики карточки со ссылкой на товары или сайт, делиться с соцсетью данными из своего каталога для создания роликов или использовать инструменты для связи с пользователем напрямую.

Инструменты для взаимодействия с контентом пока тестируют, некоторые будут доступны в 2022 году.

Pop-Out Showcase — позволит накладывать на видео кликабельные всплывающие элементы, которые ведут на встроенную или внешнюю страницу компании.

Функции Super Like 2.0 и Gesture Ads будут показывать дополнительный контент в ответ на лайки и жесты. При подключении первой будет открываться страница с информацией, при второй будут также доступны подарки или скидки.

На финальной стадии разработки находится технология Story Selection для «погружения в сторителлинг бренда». Например, функция Video Gallery позволит пользователю открыть больше роликов, а Video Selection — выбрать из двух вариантов развития истории.

Также рекламодатели могут присоединиться к открытому бета-тестированию Customized Instant Page — страницы о компании или продукте, на которую можно перейти из видео. Она загружается быстрее обычных сайтов, утверждают в TikTok.

Источник: vc.ru

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#бизнес #аналитика #tiktok #социальнаясеть #инструменты
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