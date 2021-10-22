TikTok представил свой топ-50 блогеров

TikTok решил отметить своих самых талантливых и влиятельных инфлюенсеров. Компания выпустила собственный топ блогеров — Discover List.

В него вошли 50 главных звезд приложения. Выбирая лучших контент-мейкеров, команда TikTok учитывала такие факторы, как количество просмотров и лайков, вовлеченность аудитории и взаимодействие с подписчиками. Не менее важным для жюри стало то, как блогер благодаря своей деятельности способствовал продвижению и популяризации TikTok.

Тиктокеров из Discover List разделили на пять категорий: иконы, новаторы, гурманы, инициаторы перемен и изобретатели.

Пока в Discover List можно увидеть только зарубежных тиктокеров, среди которых Белла Порч, Бриттани Броски, Табита Браун, Виздом Кей. В список попали и менее известные русскоязычным пользователям инфлюенсеры. Их аккаунты посвящены моде, кулинарии, культуре, танцам. Фотографии блогеров разместили на специальном веб-сайте, где можно найти снимки и краткое описание творчества блогеров.

Источник: srsly.ru