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TikTok представил платформу TikTok For Business в Казахстане
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Сегодня в 09:58

TikTok представил платформу TikTok For Business в Казахстане

Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok представила казахстанской аудитории площадку TikTok For Business, которая помогает эффективно решать задачи бизнеса, раскрывая творческий потенциал брендов и переосмысляя подход к маркетингу.

В 2022 году TikTok в Казахстане прилагает ряд стратегических усилий по ключевым направлениям, таким как:

— поддержка местного сообщества авторов контента: TikTok запустил программу развития талантов для объединения и обучения креаторов платформы в Казахстане. А авторы контента, создающие интересные и качественные видео, могут получить не только любовь сообщества, но и интерес к сотрудничеству со стороны брендов

— создание общественно значимых, познавательных и культурных инициатив, которые стимулируют разнообразие контента на платформе. Так, в мае платформа запустила проект #УчисьвТикТокКазахстан при поддержке Министерства образования и науки РК, который уже завоевал популярность среди аудитории и собрал более 35 миллионов просмотров познавательных видеороликов.

— активное развитие TikTok for Business. TikTok начинает активно работать с местными компаниями, помогая им освоить креативные и эффективные рекламные форматы и инструменты. В частности, с учетом активного развития IT-индустрии и электронной коммерции в Казахстане, TikTok For Business планирует укреплять сотрудничество с бизнесом из этих индустрий.

TikTok for Business предлагает эффективные инструменты для продвижения бизнеса любого масштаба и отрасли: от крупных международных и локальных компаний до малого и среднего бизнеса; от FMCG и бьюти-индустрии до электронной коммерции и разработчиков видеоигр.

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#казахстан #бизнес #tiktok #социальнаясеть #платформа
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