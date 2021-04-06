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TikTok обошел Facebook по популярности
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Сегодня в 10:58

TikTok обошел Facebook по популярности

Социальная сеть TikTok обошла своего ближайшего конкурента Facebook по количеству времени, проведенному пользователями в приложении.

Китайская социальная сеть смогла превзойти Facebook на его родине: по данным сервиса App Annie Intelligence, в 2020 году пользователи Android-смартфонов в США проводили в TikTok в среднем около 21 часа в месяц, тогда как в Facebook — лишь 17 часов.

В настоящий момент TikTok демонстрирует самые уверенные показатели роста числа новых пользователей среди всех соцсетей в мире: за последние два года прирост составил около 38%. Всего в мире зарегистрировано около 689 миллионов пользователей TikTok.

Источник: rb.ru

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#facebook #социальныесети #tiktok #аудитория
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