TikTok обошел Facebook по популярности

Социальная сеть TikTok обошла своего ближайшего конкурента Facebook по количеству времени, проведенному пользователями в приложении.

Китайская социальная сеть смогла превзойти Facebook на его родине: по данным сервиса App Annie Intelligence, в 2020 году пользователи Android-смартфонов в США проводили в TikTok в среднем около 21 часа в месяц, тогда как в Facebook — лишь 17 часов.

В настоящий момент TikTok демонстрирует самые уверенные показатели роста числа новых пользователей среди всех соцсетей в мире: за последние два года прирост составил около 38%. Всего в мире зарегистрировано около 689 миллионов пользователей TikTok.

Источник: rb.ru