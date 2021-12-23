Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
tiktok-obognal-google-po-trafiku-v-2021-godu
TikTok обогнал Google по трафику в 2021 году
71
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:46

TikTok обогнал Google по трафику в 2021 году

Сайт для обмена короткими видео TikTok занял первую строчку рейтинга самых популярных доменов в 2021 году. При этом всего год назад TikTok был лишь на седьмом месте.

В 2020 году в рейтинге доменов TikTok уступал Google, Facebook, Microsoft, Apple, Netflix и Amazon. Под Google.com подразумевается не только поисковик, но также сторонние сервисы, включая Карты, Переводчик, Фото, Новости, Авиабилеты и прочие.

Amazon в этом году обогнал Netflix и поднялся с шестой строчки на пятую, а Twitter оказался популярнее WhatsApp, поднявшись на девятую строчку с десятой.

Для рейтинга в прошлом году был взят промежуток с сентября по декабрь, тогда как в 2021 году рейтинг был составлен по всем 12 месяцам. TikTok впервые выбился в мировые лидеры еще 17 января, и после этого несколько раз оказывался на вершине рейтинга.

Источник: incrussia.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#google #facebook #социальныесети #tiktok #рейтинг
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Астанчане могут получить 100% скидку на перелет и проживание ребенка в отеле Rixos Pr...
1885
«Мулан» откроет эру стриминг-релизов Disney
791
Казахстанцы бросают вызов ООН
2008