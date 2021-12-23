TikTok обогнал Google по трафику в 2021 году

Сайт для обмена короткими видео TikTok занял первую строчку рейтинга самых популярных доменов в 2021 году. При этом всего год назад TikTok был лишь на седьмом месте.

В 2020 году в рейтинге доменов TikTok уступал Google, Facebook, Microsoft, Apple, Netflix и Amazon. Под Google.com подразумевается не только поисковик, но также сторонние сервисы, включая Карты, Переводчик, Фото, Новости, Авиабилеты и прочие.

Amazon в этом году обогнал Netflix и поднялся с шестой строчки на пятую, а Twitter оказался популярнее WhatsApp, поднявшись на девятую строчку с десятой.

Для рейтинга в прошлом году был взят промежуток с сентября по декабрь, тогда как в 2021 году рейтинг был составлен по всем 12 месяцам. TikTok впервые выбился в мировые лидеры еще 17 января, и после этого несколько раз оказывался на вершине рейтинга.

Источник: incrussia.ru