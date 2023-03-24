TikTok обновляет Правила сообщества для обеспечения прозрачности принципов работы платформы

Ведущая платформа для создания и просмотра коротких видеороликов TikTok представляет обновленные Правила сообщества, которые устанавливают нормы поведения на платформе. Платформа станет еще более безопасной и сможет способствовать творческому самовыражению пользователей. Правила доступны как на русском, так и на казахском языках.

TikTok впервые представляет Принципы сообщества для того, чтобы помочь людям лучше понять политику безопасности и укрепить доверие пользователей. Эти Принципы определяют то, как мы модерируем контент, с целью защиты человеческого достоинства, соблюдения справедливости и баланса между свободой выражения мнений и предотвращением публикации вредного контента. Данные Принципы согласуются с международными правовыми нормами и основываются на приверженности соблюдению прав человека.

К работе над обновлением были привлечены члены сообщества и более 100 организаций по всему миру.

Ключевые изменения Правил включают:

— усовершенствование правил работы с синтетическими медиа, которые создают контент с помощью технологий искусственного интеллекта

— добавление характеристики «племя» в качестве защищенных законодательством признаков в политики платформы, запрещающие риторику и разжигание ненависти

— подробное освещение работы по усилиям платформы в целях обеспечения достоверности контента о гражданских институтах и выборах, включая подход к учетным записям правительств, политиков и политических партий.

Новые Правила вступят в силу 21 апреля, а в ближайшие месяцы будет проведено дополнительное обучение модераторов платформы.

Платформа собрала в одном месте и систематизировала все правила и стандарты по тематикам. В начале каждого раздела приводится краткая информация о типах контента и действиях, которые являются неприемлемыми, а затем приводятся определения и описание мер, которые будут предприниматься в случае выявления нарушений. В обновленных правилах также изложены четыре основных подхода к модерации контента:

1. Удаление контента, нарушающего Правила

2. Ограничение на просмотр определенного контента для лиц, не достигших 18 лет

3. Исключение из ленты рекомендации неподобающего для широкой аудитории контента

4. Предоставление членам сообщества информации и инструментов, с помощью которых они могут контролировать свой опыт взаимодействия с платформой.