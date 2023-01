На YouTube-канале канадского певца The Weeknd вышел клип на сингл Is There Someone Else?.

Трек Is There Someone Else? вошел в альбом The Weeknd Dawn FM, релиз которого состоялся 7 января 2022 года. В первую же неделю он дебютировал под первым номером в США и еще 125 странах.

Источник: daily.afisha.ru