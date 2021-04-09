The Weeknd продал на NFT-аукционе неизданную песню и артворки

На криптоаукционе Nifty Gateway ушла с молотка арт-коллекция «Обезглавленный» The Weeknd. За восемь лотов артисту удалось выручить 2 млн долларов.

Дороже всего новому владельцу обошлась неизданная песня The Weeknd под названием The Source, сопровожденная роликом с трехмерной моделью головы Тесфайе. Пользователь под ником rare5330 приобрел ее за 490 тыс. долларов.

Кроме песни, на аукционе были выставлены три аудиовизуальные инсталляции и четыре статичных изображения — также со стилизованной моделью головы The Weeknd. Над ними работала лос-анджелесская студия Strangeloop Studios. По задумке авторов, артворки должны символизировать победу децентрализованного сообщества над иерархиями.

Инсталляции и изображения были выпущены общим тиражом примерно в 2000 экземпляров. Они принесли The Weeknd почти 1,5 млн долларов.

Источник: daily.afisha.ru