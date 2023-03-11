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The Weeknd повторил рекорд Майкла Джексона
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Новости

Сегодня в 11:41

The Weeknd повторил рекорд Майкла Джексона

Самый популярный артист в мире согласно Spotify повторил рекорд «Короля поп-музыки». У артистов насчитывается по семь хитов, которые возглавляли американский чарт Billboard Hot 100. Теперь в мире два сольных исполнителя с таким достижением.

Последним треком The Weeknd, возглавившим топ Billboard Hot 100, стал ремикс песни Die For You, записанный совместно с Арианой Гранде. До этого на первой строчке чарта были Blinding Lights, Save Your Tears, The Hills, Can’t Feel My Face, Starboy, и оригинальная версия Die For You.

Источник: NR.Music

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