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The Weeknd и Ариана Гранде выпустят ремикс песни Die for You
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Сегодня в 11:01

The Weeknd и Ариана Гранде выпустят ремикс песни Die for You

The Weeknd и Ариана Гранде выпустят совместный ремикс на трек Die for You. Премьера ремикса состоится 24 февраля.

Die for You вышла в 2016 году, попав на третий студийный альбом The Weeknd Starboy.

Источник: daily.afisha.ru

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