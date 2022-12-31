Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/68d/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/68d5a8a5e630bfafd9223e2b8fdf167e.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
the-weeknd-harry-styles-bts-10-samyh-obsuzhdaemyh-al-bomov-2022-goda
The Weeknd, Harry Styles, BTS — 10 самых обсуждаемых альбомов 2022 года
154
Главная
/
Возможности
/
Арт

Вчера в 14:45

The Weeknd, Harry Styles, BTS — 10 самых обсуждаемых альбомов 2022 года

Какие музыкальные альбомы и треки покоряли чарты в 2022 году.

The Weeknd — Dawn FM


Пятый альбом The Weeknd был выпущен в январе 2022 года.

Dawn FM — вымышленная радиостанция, под которую стилизован альбом канадского певца.

Многие песни исполнены в ретро-стиле. Всего альбом состоит из 16 песен.


Rosalia — Motomami


Альбом вышел 18 марта 2022 года. Это третий сборник песен певицы.

В альбоме также участвуют The Weeknd, Джеймс Блейк и Фарелл Уильямс.


Bad Bunny — Un Verano Sin Ti


Альбом вышел в мае 2022 года. Это четвертый сольный и пятый студийный альбом пуэрто-риканского рэпера. Состоит из 23 треков и включает работы Chencho Corleone, Jhay Cortez, Tony Dize, Rauw Alejandro, Bomba Estéreo.


Kedrick Lamar — Mr. Morale & the Big Steppers


Альбом американского певца был выпущен 13 мая 2022 года.

Это двойной альбом, который состоит из 18 песен. Треки посвящены социальным, созерцательным темам.


Harry Styles — Harry's House

Альбом вышел 19 мая 2022 года. Он состоит из 13 песен. Самые прослушиваемые треки: As it was, Late night Talking.


BTS — Proof

Альбом был выпущен 10 июня 2022 года с Yet To Come в качестве заглавного трека.

В день выхода альбом разошелся тиражом более двух миллионов копий по всему миру и возглавил чарты в разных странах мира.


Joji — SMITHEREENS

Третий студийный альбом Джорджа Миллера под псевдонимом Joji.

Glimpse of Us был выпущен как заглавный сингл Smithereens 10 июля 2022. Песня возглавила чарты Австралии и Новой Зеландии.


Beyonce — RENAISSANCE

Седьмой студийный альбом Beyonce вышел 29 июля 2022 года.

Renaissance получил девять номинаций на 65 церемонии «Грэмми», включая Album of the Year, Song of the Year и Record of the Year. Это сделало певицу самой номинированной артисткой премии Грэмми.


BLACKPINK — Born Pink

Второй студийный альбом BLACKPINK. Вышел в сентябре 2022 года с Shut Down в качестве ведущего трека.

Физическая версия альбома выпускается в девяти видах: розовая, черная, серая, KiT, винил и диджипак версия с каждой из участниц.


Taylor Swift — Midnights

Десятый студийный альбом Тейлор Свифт вышел 21 октября 2022 года.

Midnights — это концептуальный альбом о ночных размышлениях. Пластинка возглавила чарты в более чем 20 странах, включая Австралию, Великобританию, Германию, Италию и так далее.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#музыка #музыкальныйальбом #артист #альбом #итогигода
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Огненный куб и металлические юрты: 6 художников из Великобритании, Франции и Японии о...
6395
Настольные игры, которые никогда не надоедают
11000
Популярные блогеры из Кыргызстана, которые живут за рубежом
36673
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.