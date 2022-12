The Weeknd, Harry Styles, BTS — 10 самых обсуждаемых альбомов 2022 года

Какие музыкальные альбомы и треки покоряли чарты в 2022 году.







The Weeknd — Dawn FM





Пятый альбом The Weeknd был выпущен в январе 2022 года.

Dawn FM — вымышленная радиостанция, под которую стилизован альбом канадского певца.

Многие песни исполнены в ретро-стиле. Всего альбом состоит из 16 песен.





Rosalia — Motomami





Альбом вышел 18 марта 2022 года. Это третий сборник песен певицы.

В альбоме также участвуют The Weeknd, Джеймс Блейк и Фарелл Уильямс.





Bad Bunny — Un Verano Sin Ti





Альбом вышел в мае 2022 года. Это четвертый сольный и пятый студийный альбом пуэрто-риканского рэпера. Состоит из 23 треков и включает работы Chencho Corleone, Jhay Cortez, Tony Dize, Rauw Alejandro, Bomba Estéreo.





Kedrick Lamar — Mr. Morale & the Big Steppers





Альбом американского певца был выпущен 13 мая 2022 года.

Это двойной альбом, который состоит из 18 песен. Треки посвящены социальным, созерцательным темам.





Harry Styles — Harry's House

Альбом вышел 19 мая 2022 года. Он состоит из 13 песен. Самые прослушиваемые треки: As it was, Late night Talking.





BTS — Proof

Альбом был выпущен 10 июня 2022 года с Yet To Come в качестве заглавного трека.

В день выхода альбом разошелся тиражом более двух миллионов копий по всему миру и возглавил чарты в разных странах мира.





Joji — SMITHEREENS

Третий студийный альбом Джорджа Миллера под псевдонимом Joji.

Glimpse of Us был выпущен как заглавный сингл Smithereens 10 июля 2022. Песня возглавила чарты Австралии и Новой Зеландии.





Beyonce — RENAISSANCE

Седьмой студийный альбом Beyonce вышел 29 июля 2022 года.

Renaissance получил девять номинаций на 65 церемонии «Грэмми», включая Album of the Year, Song of the Year и Record of the Year. Это сделало певицу самой номинированной артисткой премии Грэмми.





BLACKPINK — Born Pink

Второй студийный альбом BLACKPINK. Вышел в сентябре 2022 года с Shut Down в качестве ведущего трека.

Физическая версия альбома выпускается в девяти видах: розовая, черная, серая, KiT, винил и диджипак версия с каждой из участниц.





Taylor Swift — Midnights

Десятый студийный альбом Тейлор Свифт вышел 21 октября 2022 года.

Midnights — это концептуальный альбом о ночных размышлениях. Пластинка возглавила чарты в более чем 20 странах, включая Австралию, Великобританию, Германию, Италию и так далее.