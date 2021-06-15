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The Ritz-Carlton Residences, Astana вновь назван резиденцией года
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Сегодня в 11:06

The Ritz-Carlton Residences, Astana вновь назван резиденцией года

The Ritz-Carlton Residences, Astana стал обладателем трех наград в различных номинациях внутрикорпоративной премии 2020 Residential Awards of Excellence.

Церемония награждения проводится 11-й год среди всех брендов резиденций внутри компании во всем мире. В 2021 году мероприятие было также проведено в онлайн-формате, где общее количество участников составило больше 200 человек со всех континентов. The Ritz-Carlton Residences, Astana был отмечен в номинациях: вовлеченность владельцев малых резиденций, управление резиденциями и резиденция года.

Церемония проводится ежегодно, с целью выявления лучших практик среди резиденций The Ritz-Carlton Residences, одного из новых брендов семьи The Ritz-Carlton. Подразделение резиденций было создано для лояльных гостей, которые бы хотели получать выдающийся сервис за пределами отеля.

На сегодня большинство резиденций компании расположены в США. Резиденции в Нур-Султане и Алматы — единственные резиденции в семье The Ritz-Carlton, располагающиеся на территории Европы и СНГ. The Ritz-Carlton Residences, Astana располагает лимитированным количеством резиденций на продажу, и вы можете стать одним из обладателей роскошных апартаментов.

Отель расположен в многофункциональном комплексе Talan Towers.

Источник: tengrinews.kz

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#астана #отель #награда #theritzcarlton
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