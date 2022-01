Британская инди-рок-группа The Kooks анонсировала новый альбом 10 Tracks to Echo in the Dark.

Его релиз намечен на 22 июня. Первые три трека с пластинки — Connection, Jesse James и Modern Days — уже появились на стриминговых площадках.

10 Tracks to Echo in the Dark станет шестым по счету студийным альбомом для британской группы.

Источник: daily.afisha.ru