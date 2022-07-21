The Chainsmokers станут первой группой, которая выступит в космосе

Американская музыкальная группа The Chainsmokers станет первой группой, которая выступит в космосе. Дуэт отправится в космическое путешествие в 2024 году.

Эндрю Таггарт и Алекс Полл уже подписали контракт на участие в одном из первых рейсов компании World View. Они отправятся в космос и сыграют небольшой концерт, находясь в герметичной капсуле.

Предполагается, что в полете примут участие, помимо The Chainsmokers, еще шесть пассажиров. Их полет продлится от шести до 12 часов. Максимальная высота, которой может достичь корабль World View, составляет 30 480 метров.

Источник: daily.afisha.ru



