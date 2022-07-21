Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
the-chainsmokers-stanut-pervoy-gruppoy-kotoraya-vystupit-v-kosmose
The Chainsmokers станут первой группой, которая выступит в космосе
202
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:17

The Chainsmokers станут первой группой, которая выступит в космосе

Американская музыкальная группа The Chainsmokers станет первой группой, которая выступит в космосе. Дуэт отправится в космическое путешествие в 2024 году.

Эндрю Таггарт и Алекс Полл уже подписали контракт на участие в одном из первых рейсов компании World View. Они отправятся в космос и сыграют небольшой концерт, находясь в герметичной капсуле.

Предполагается, что в полете примут участие, помимо The Chainsmokers, еще шесть пассажиров. Их полет продлится от шести до 12 часов. Максимальная высота, которой может достичь корабль World View, составляет 30 480 метров.

Источник: daily.afisha.ru

б2.png

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#музыка #космос #группа #рекорд #полет
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Cyberpunk 2077 признали самой красивой игрой 2020 года
2194
25 жилых комплексов введены в эксплуатацию на левобережье Астаны
1945
Сериал «Бивис и Баттхед» получит продолжение
1874
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.